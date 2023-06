(wS/ss) Siegen 21.06.2023 | Bei einer zentralen Netzwerkveranstaltung am 31. Mai 2023 in Münster wurde das Studierendenwerk Siegen als Bio-Leuchtturm der Initiative „NRW kocht mit Bio“ ausgezeichnet. Die vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützte Initiative soll dazu beitragen, dass in Kantinen, Restaurants oder in der Schulverpflegung häufiger heimische Bio-Lebensmittel verwendet werden. Die Netzwerkveranstaltung in Münster diente dem Austausch über aktuelle Chancen und Herausforderungen bio-regionaler Wertschöpfungsketten. Zu Gast waren Küchenleitungen, Träger von Verpflegungseinrichtungen, Unternehmen der Verarbeitung und landwirtschaftliche Direktvermarkter.

Dr. Martin Berges, Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, zeichnete im Rahmen der Veranstaltung drei „Bio-Leuchttürme“ aus, die ein besonderes Engagement beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln zeigen: „Herzlichen Glückwunsch an die Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Siegen, die Katholische Landvolkshochschule Freckenhorst und die Dein Werk gGmbH! Mit ihren ganzheitlichen Bio-Konzepten strahlen die drei ausgezeichneten Betriebe in die gesamte Branche und zeigen eindrucksvoll, wie ‚Bio‘ in der so wichtigen Außer-Haus-Verpflegung in Nordrhein-Westfalen funktionieren kann.“

Elmar Köninger durfte die Auszeichnung für das Studierendenwerk Siegen entgegennehmen. „Die gastronomischen Einrichtungen des Studierendenwerks Siegen sind schon seit vielen Jahren bio-zertifiziert. Unser Ziel ist die bestmögliche Vereinbarung von Wirtschaftlichkeit und Ökologie, um nachhaltige, genussvolle Speisen zu bezahlbaren Preisen für unsere Studierenden anzubieten: Dazu gehören mehr Öko-Produkte, Regionalität und Saisonalität. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung als Bio-Leuchtturm“, so Köninger.

Foto: MLV/Sarah Jonek

