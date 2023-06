Unfall auf A45 bei Wenden: Mercedes kracht ungebremst in LKW und prallt in Mittelleitplanke

(wS/red) Olpe 14.06.2023 | Gegen 5:40 Uhr fuhr ein Mercedes Vito mit zwei Personen an Bord auf der A45 in Richtung Frankfurt. Der Fahrer befand sich auf dem mittleren von drei Fahrstreifen, als er aus bisher unbekannter Ursache ungebremst in das linke Heck eines LKW auf der rechten Spur krachte. Nach der Kollision mit dem LKW geriet der Mercedes Vito außer Kontrolle und fuhr unkontrolliert über die mittlere und linke Fahrspur, bis er schließlich in die Mittelleitplanke der Autobahn prallte. Glücklicherweise wurden die beiden Insassen lediglich leicht verletzt. Das 9-Sitzer-Fahrzeug wurde vollständig zerstört und musste abgeschleppt werden.

Direkt hinter der Unfallstelle ereignete sich aufgrund des Hauptunfalls ein weiterer kleinerer Auffahrunfall. Zum Glück wurde niemand verletzt und die Fahrer konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

