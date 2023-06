Unfall auf der Siegstraße: Glücklicherweise nur Blechschaden

(wS/red) Siegen 05.06.2023 Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Kreuzung auf den Hütten, Ecke Siegstraße in Siegen entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Eine Fahrerin eines BMW beabsichtigte an der Kreuzung zur Siegstraße nach links abzubiegen. Vor dem Abbiegen schaute sie nach eigenen Angaben zunächst nach links und dann nach rechts, um den Verkehr zu überprüfen. Ein PKW-Fahrer, der von rechts kam, gewährte der jungen BMW-Fahrerin Vorfahrt, woraufhin sie ohne erneute Kontrolle nach links ihren Wagen in Bewegung setzte.

Leider konnte ein zur gleichen Zeit von links kommender Taxifahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier