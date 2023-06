Unfall in Attendorn-Weuste: Drei Verletzte bei Frontalkollision unter Alkoholeinfluss

(wS/ots) Attendorn 12.06.2023 Am Freitag (09.06.2023) kam es auf der L708 in Höhe der Ortslage Weuste um 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor ein 26-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf lenkte er sein Fahrzeug jedoch wieder auf die Straße und über seinen Fahrstreifen hinweg in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte sein PKW mit dem entgegenkommenden Auto einer 18-Jährigen.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm daher auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Auch die Unfallgegnerin wurde – genau wie ihre ebenfalls 18-jährige Beifahrerin – leicht verletzt. Auch die beiden jungen Frauen wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Autos wurden abgeschleppt. Durch ausgelaufene Flüssigkeiten hervorgerufene Fahrbahnverunreinigungen wurden durch ein Fachunternehmen beseitigt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Weitere Unfälle im Kreis Olpe:

Vier Verletzte bei Autounfall unter Alkoholeinfluss

Finnentrop. Am Sonntag (11.06.2023) kam es in den frühen Morgenstunden um 04.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Waldweg im Bereich Frettermühle.

Ein 18-Jähriger war mit drei weiteren Insassen auf einem Waldweg in Richtung Kreisstraße 30 unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Das Auto kam von dem Waldweg ab, rutschte einen Abhang hinunter und kam schließlich vor einigen jüngeren Bäumen zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass der mutmaßliche Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt, wo ihm wenig später auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Seine drei Mitfahrenden im Alter von 17 und 18 Jahren wurden leicht verletzt und ebenfalls mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich.

Der PKW wurde geborgen und abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war auch die K30 über eine Stunde lang gesperrt.

61-jährige Fahrerin eines Pedelecs schwer verletzt

Attendorn. Am Freitag (09.06.2023) verlor die Fahrerin eines Pedelecs um 12.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf dem Waldenburger Weg die Kontrolle über ihr Zweirad. Die 61-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.