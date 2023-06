Ungeschlagener Aufsteiger startet in der Oberliga

(wS/ju) Siegen 02.06.2023 | Am 17. Juni Heimkampf für die JKG in Freudenberg

Als ungeschlagener Aufsteiger der Verbandsliga Westfalen in die Oberliga NRW geht es für die Männer der Judo-Kampfgemeinschaft Siegerland am kommenden Wochenende wieder auf der Judomatte um Punkte Zuletzt war die Judokampfgemeinschaft Siegerland 2019 in der Oberliga NRW, schaffte aber nicht den angestrebten Klassenerhalt. Das aber soll in dieser Saison anders laufen. Auch wenn das Ziel identisch ist, wollen sich die heimischen Judoka nicht gleich am ersten Kampftag gegen den Gastgeber PSV Bochum und die Judo-Gemeinschaft Ibbenbüren überrumpeln lassen.

Die Judoka sind voller Erwartung und mit der Euphorie der Meisterschaft 2022 bereit gleich was mitzunehmen. Wo sich die Mannschaft leistungsmäßig in Bezug auf die Konkurrenz befindet ist gar nicht so einfach einzuschätzen und so bleibt ein Platz oberhalb der Abstiegsplätze bleibt in den Augen von Trainer Michael Thomas das Minimalziel.

Los geht es am 4 Juni in Bochum. Zwei Wochen später, am 17. Juni haben die Siegerländer Heimrecht. Nach den Sommerferien findet am 12. August in Köln und am 11. September bei der Reserve des Bundesligisten JC 66 Bottrop der dritte bzw. vierte Kampftag statt.

Der Kader derJudo-Kampfgemeinschaft Siegerland I:

– 66 kg: Marco Werder, Tohir Zarifbekov, Sebastian Neuser, Nick Becker

– 73 kg: Marvin Joest, Florian Müller, Fabio Ostermann

– 81 kg: Linus Schreiber Kieu Tran

– 90 kg: Thomas Paul, Julian Wessling, ,

+ 90 kg: Marcell Meyer, Paul Schreiber, Sebastian Kuhlmann