Zu seinem Silber-Jubiläum glänzt das Briefzentrum 57 Siegen in Freudenberg als schmuckes Stempelmotiv

(wS/dhl) Freudenberg 29.06.2023 | Das Briefzentrum 57 Siegen der Deutschen Post in der Stadt Freudenberg auf der Bühler Höhe, durch das alle Briefe laufen, die in der Postleitregion 57 (von Schmallenberg im Nordosten bis Altenkirchen im Südwesten) auf den Weg gebracht oder dort zugestellt werden, besteht nunmehr seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass ist der Silber-Jubilar „BZ 57“, wie das große Verteilzentrum im Postjargon kurz und knapp genannt wird, nun sogar selbst zu einem schmucken Stempelmotiv geworden.

Markus Stahl, der Leiter des Briefzentrums, hatte als passionierter Fotograf den Schnappschuss aus luftiger Höhe – auf dem Dach eines der Gebäude auf dem Post-Gelände stehend – vor einigen Monaten selbst gemacht. Zusammen mit seiner Führungsmannschaft hat er dann die Idee zur Schaffung eines Werbestempels geboren.

Gesagt, getan: Das Grafikunternehmen Wittmann aus Schwabach verwandelte die Aufnahme in ein Stempelmotiv. Dieser Stempel wird nun im Briefzentrum auf der Bühler Höhe seit einigen Tagen (und noch bis Ende dieses Jahres) auf Standard- und Kompaktbriefen aufgebracht – neben dem obligatorischen Tagesstempel, versteht sich.

Dies alles geschieht in der Integrierten Lese- und Videocodiermaschine (ILVM), welche es ermöglicht, dass die Briefe mit einer höheren Zustellqualität und -schnelligkeit genau und zuverlässig nach den Anschriften der Empfänger sortiert werden können. Und dank eines Zusatzmoduls kann die ILVM inzwischen eben auch „stempeln“.

Insofern müssen also Standard- und Kompaktbriefe, die den Jubiläums-Zusatzstempel vom BZ 57 erhalten sollen, maschinenfähig sein. Dies setzt voraus, dass Sendungen ohne zusätzliches oder manuelles Handling in den Sortieranlagen bearbeitet werden können. Ungeeignet sind beispielsweise Sendungen, die nicht ausreichend biegsam sind, oder Sendungen mit Unebenheiten durch eingelegte oder aufgeklebte Gegenstände wie Blumensamen oder Schlüssel. Unter anderem scheiden aber auch Sendungen, die Proben mit Flüssigkeiten oder Creme enthalten, für die ILVM aus. Transportiert werden sie natürlich allesamt trotzdem. Aber sie müssen dann auf ihrer Reise – wohin auch immer in der Republik oder in der weiten Welt – ohne den neuen Stempel auskommen.

Philatelie-Liebhaber können individuelle Stempelaufträge außerdem im Einsatzzeitraum bis Jahresende richten an: Deutsche Post AG, BZ 57 Siegen, Abt. 31, Bühler Höhe 12-20, 57258 Freudenberg. Bei solchen Stempelwünschen (ebenfalls nur für echtlaufende und maschinenfähige Standardsendungen möglich) sollte die Stempelbezeichnung „25 Jahre BZ 57“ angegeben werden; sie sollten spätestens zwei Tage vor dem Stempeldatum im Briefzentrum vorliegen.

