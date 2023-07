Café Patchwork freut sich über 4000-Euro-Spende vom Lions Clubs Siegen und Freudenberg

(wS/si) Siegen 10.07.2023 | Für viele Menschen in Siegen, die wohnungslos oder bedürftig sind, ist das Café Patchwork in der Herrenwiese eine tägliche Anlaufstelle. Hier, im Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Südwestfalen, bekommen sie nicht nur eine warme Mahlzeit und die Gelegenheit, sich zu duschen und ihre Wäsche zu waschen, sondern Hilfe allen möglichen Lebenslagen. Diese wichtige Arbeit hat der Lions Club Siegen nun mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro unterstützt.

Zur Scheckübergabe waren dieser Tage mit Ulf Richter und Harald Peter der Präsident sowie der Vorsitzende des Fördervereins des Lions Club Siegen ins Café Patchwork gekommen. Die Spendensumme stammt aus der Adventskalender-Aktion, den die Lions aus Siegen und Freudenberg Jahr für Jahr gemeinsam auf die Beine stellen. Ein großer Teil davon fließt nun zum wiederholten Mal an den Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe – „weil“, so betonte Ulf Richter, „wir wissen, dass das Geld hier sehr gut aufgehoben ist“.

Auch Harald Peter verdeutlichte, man müsse „den Hut ziehen vor der Arbeit, die hier geleistet wird“. Daher unterstütze man die Einrichtung „sehr gerne“. Im Café Patchwork wiederum kann man die Spende gut gebrauchen. Unter anderem möchte man dort zeitnah Tische und Stühle erneuern, erläuterte Koordinatorin Barbara Wied, die sich im Namen aller Gäste herzlich bei den „Lions“ bedankte. Weiterhin sollen demnächst neue, induktionsfähige Kochtöpfe angeschafft werden. Tagtäglich werden in der Einrichtung im Schnitt rund 40 Frühstücke und Mittagessen an die Gäste herausgegeben. Nicht zuletzt durch Spenden sei es gelungen, den Preis für eine warme Mahlzeit seit Jahren konstant bei 1,50 Euro zu halten, so Barbara Wied. Dabei steige der Kostendruck als Folge der Inflationswelle, deren Auswirkungen nicht zuletzt auch die Bedürftigen selbst immer mehr zu spüren bekämen. Abzulesen sei dies etwa an der deutlich gestiegenen Anzahl an Gästen, die regelmäßig zum Wäschewaschen ins Patchwork kommen.

Einen Scheck über 4000 Euro für das Café Patchwork überreichten (von rechts) Harald Peter und Ulf Richter vom Lions Club Siegen. Für die Spende

bedankten sich im Namen der Gäste des Tagesaufenthalts (von links) Carsten Dax (Einrichtungsleiter Dienstezentrum Herrenwiese), Koordinatorin Barbara Wied sowie Pfarrer Günther Albrecht, Vorsitzender des Vereins „Gegen Armut Siegen“. Foto: Diakonie in Südwestfalen/D. Weber