Das Ehrenamt hat Vorbildfunktion – Vierte „Ehrenamts-Card“ für Familie Satzke

(wS/hi) Haiger 27.07.2023 | Es ist bemerkenswert, wie viele Jahre sich Andrea und Frank Satzke schon ehrenamtlich engagieren: Beide haben nun zum vierten Mal die Auszeichnung „Ehrenamts-Card“ des Landes Hessen bekommen. Das Ehepaar aus Allendorf ist in der Katholischen Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten an der Dill“ aktiv und bringt sich darüber hinaus im Förderverein der Kulturscheune Herborn ein. „Ich kann immer nur sagen: Weiter so! Herzlichen Dank, dass Ihr noch im Ehrenamt unterwegs seid, denn ohne Menschen wie Euch geht´s nicht“, sagte Bürgermeister Mario Schramm bei der Übergabe der Card im Rathaus.

Andrea und Frank Satzke (beide 58) sind bereits „dicke 20 Jahre oder mehr“ als Ehrenamtler unterwegs, blickte Andrea Satzke zurück. Ihr Mann schloss sich dem an: „Helfende Hände waren wir schon immer.“ Andrea Satzke kümmert sich in der Katholischen Pfarrerei „Zum Guten Hirten an der Dill“ um kreative Liturgien und die Gestaltung von Gottesdiensten (z.B. KREUZ & quer). Dabei werden Gottesdienste an besonderen Orten ausgerichtet, wie beispielsweise am Gipfelkreuz in Sechshelden.

Mitarbeit in der katholischen Kirche und der „KuSch“

Darüber hinaus unterstützt sie bei der Öffentlichkeitsarbeit der Katholischen Kirchengemeinde (Pfarrblatt, Homepage, Pressearbeit, Drucksachen), ist Lektorin und hilft bei Veranstaltungen, wie dem Kaffeetreff. Frank Satzke ordnet seine ehrenamtlichen Tätigkeiten den Aufgaben „im Hintergrund“ zu. Er kümmert sich um diverse anfallende Arbeiten, wie zum Beispiel Ordnerdienste und Organisation. Darüber hinaus arbeitet er im Ortsausschuss Haiger mit, bestückt den Schaukasten der Katholischen Pfarrgemeinde und unterstützt bei der Vorbereitung von geselligen Veranstaltungen. Das Ehepaar beteiligt sich auch bei der Arbeit der Ökumene, dem Pilgerweg und über die Stadtgrenze von Haiger hinaus helfen die Satzkes beim Catering in der Kulturscheune Haiger. „Ich sage immer, ich habe dieses Kümmerer-Gen“, sagte Andrea Satzke. Dem Ehepaar ist es wichtig, ein Vorbild zu sein und sich einzubringen beziehungsweise für andere da zu sein.

Ehrenamts-Card als Zeichen des Dankes

Die Hessische Landesregierung hat gemeinsam mit Landkreisen und Städten die Ehrenamts-Card als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung gegenüber all denen eingeführt, die sich besonders für die Gesellschaft engagieren. Über 15.000 Menschen nutzen die Möglichkeit, landesweit über 1800 Vergünstigungen beim Besuch von öffentlichen und privaten Einrichtungen und Veranstaltungen in Anspruch zu nehmen. Sportclubs, Kinos, Museen, Freizeitparks und viele mehr machen mit, wenn es darum geht, den Einsatz der ehrenamtlich Engagierten zu honorieren. Neben dauerhaften Vergünstigungen gibt es auch Sonderaktionen, Gewinnspiele und Freikarten. Infos zur Ehrenamtscard gibt es bei der Stadt Haiger unter der Telefonnummer 02773/811-154 oder per Mail (kulturamt@haiger.de). Bürgermeister Schramm überreichte den Eheleuten Andrea und Frank Satzke die Ehrenamts-Card für ihr Engagement unter anderem in der Katholischen Pfarrgemeinde, aber auch in anderen Organisationen. Foto: Lea Siebelist/Stadt Haiger

