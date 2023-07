Der 30. Müsener Kindelsberg-Triathlon steht vor der Tür und verspricht ein spektakuläres Jubiläum!

Weltklasse zum Jubiläum: 30. Kindelsberg-Triathlon im Freibad Müsen

(wS/red) Hilchenbach-Müsen 26.07.2023 | Am Sonntag, den 30. Juli, findet der Volkstriathlon bereits zum 30. Mal statt und lockt sowohl erfahrene Triathleten als auch Einsteiger zu einem unvergesslichen Wettkampf nach Müsen.

Die Veranstaltung ist Teil der angesehenen Volksbank Duathlon/Triathlon Kreismeisterschaften Siegen-Wittgenstein und wird vom TuS Müsen 1882 e.V. als Betreiber von Nordrhein-Westfalens größtem Naturfreibad und Ausrichter des Wettkampfes organisiert.

Mit Jonas Hoffmann hat ein Ausnahme-Triathlet seinen Start in Müsen angekündigt! Aufgewachsen in Hilchenbach und vor einigen Jahren noch in den Ferien als Badeaufsicht im Müsener Naturfreibad am Beckenrand unterwegs füllt er seinen Terminkalender in diesem Jahr vor allem mit Vorbereitungsterminen auf die Ironman-Weltmeisterschaften in Lahti (FIN) und Nizza (FRA). Hoffmann, der die Siegerlisten der letzten Müsener Triathlon-Rennen dominierte, freut sich jedes Jahr erneut über „sein Heimrennen“ wie er es in den sozialen Netzwerken formulierte.

Die Streckenführung des Müsener Kindelsberg-Triathlons ist wie gewohnt herausfordernd und abwechslungsreich. Die Radstrecke verläuft in einem Rundkurs entlang der Müsener Hauptstraße, die für den Zeitraum von 11.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr voll gesperrt sein wird. Zuschauer haben dadurch die einzigartige Möglichkeit, die Athleten hautnah zu erleben und sie gebührend anzufeuern. Die Laufstrecke, insgesamt 5 Kilometer lang, führt die Sportler immer wieder durch das Freibad, was spannende Positionskämpfe und eine mitreißende Atmosphäre verspricht.

Orga-Chef Torsten Menn, der sich jahrzehntelang mit Herzblut für den Erfolg des Müsener Kindelsberg-Triathlons eingesetzt hat, übergibt die Verantwortung in diesem Jubiläumsjahr an

ein neues Orga-Team. Die Tradition und der Erfolg der Veranstaltung sollen damit nahtlos fortgeführt werden.

Für die reibungslose Durchführung des Events bittet der TuS Müsen 1882 e.V. wir um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen durch die genehmigten Sperrungen der Hauptstraße und im Freibad. Umleitungen sind ausgeschildert, und Feuerwehr sowie Polizei stehen bereit, um den Verkehr zu regeln.

Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, sich einen der letzten verfügbaren Startplätze zu sichern.

Alle wichtigen Informationen sowie die Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite www.kindelsberg-triathlon.de.

Der TuS lädt alle herzlich ein, am 30. Müsener Kindelsberg-Triathlon teilzunehmen oder die Athleten als begeisterte Zuschauer entlang der Strecke anzufeuern und das 30-jährige Jubiläum zu einem unvergesslichen sportlichen Ereignis zu machen!

Fotos: TuS Müsen

