Experte in allen Rot-Kreuz-Belangen: Der Vizepräsident des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Heinz-Wilhelm Upphoff aus Siegen, begeht 70. Geburtstag

(wS/drk) Siegen 10.07.2023 | Am Dienstag, 11. Juli 2023, begeht der Vizepräsident des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Heinz-Wilhelm Upphoff aus Siegen, seinen 70. Geburtstag. Der Präsident des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Dr. Fritz Baur, gratuliert Upphoff im Namen des gesamten Landesverbandspräsidiums und dankt ihm herzlich für sein verlässliches Engagement: „Von Herrn Upphoffs großem Fachwissen in allen Rot-Kreuz-Belangen profitieren nicht nur der DRK Landesverband und der DRK-Ortsverein Eiserfeld/Eisern, dem er als Vorsitzender vorsteht, sondern im besonderen Maße auch der Multiple-Sklerose- Kreis Siegen-Wittgenstein e.V., wo er als stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister seine Zeit, seine Kraft und vor allem sein Herzblut einfließen lässt.“

Vor über 55 Jahren – am 1. März 1968 – trat der damals 14-Jährige dem Jugendrotkreuz in Wilnsdorf im Siegerland bei. „Ich habe von Anfang an die Kameradschaft geschätzt, die dort herrschte“, so Heinz-Wilhelm Upphoff. Dieses positive Grundgefühl habe sich bis heute nicht verändert.

Im Laufe seiner ehrenamtlichen Laufbahn beim Roten Kreuz hat Heinz-Wilhelm Upphoff viele Erfahrungen sammeln können, etwa bei Auslandseinsätzen. So leitete er nach dem verheerenden Erdbeben, das sich im Dezember 1988 in Armenien ereignete, vier Wochen lang einen DRK-Bautrupp, der in der Region Spitak 540 Fertighäuser für die

obdachlosen Menschen aufgebaut hat, und war als Einsatzleiter dabei, als das DRK 1992 während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien Menschen mit Sonderzügen aus der umkämpften Stadt Karlovac in Kroatien nach Deutschland holte. Sehr nachdrückliche Erinnerungen hat er auch an die europaweite Flüchtlingskrise 2015/2016.

„Es gingdarum, quasi über Nacht erste Unterbringungsplätze für Menschen zu schaffen, die unter anderem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak zu uns geflüchtet waren.“ Bis hauptamtliche Strukturen geschaffen waren, hat Heinz-Wilhelm Upphoff Flüchtlingsunterkünfte des DRK in Unna- Massen, Olpe und Burbach ehrenamtlich geleitet.



Auf Grund seiner vielfältigen Leistungen und Verdienste auf DRK-

Ortsvereins-, Kreisverbands-, Bezirks- und Landesverbandsebene wurde

ihm bereits 2000 die Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes

Westfalen-Lippe verliehen; im Jahr 2009 wurde sein engagierter Einsatz

mit der höchsten Auszeichnung im Deutschen Roten Kreuz, dem DRK-

Ehrenzeichen, gewürdigt.