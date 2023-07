Ferienspiele in Bad Berleburg – Unterwegs auf Rädern, mit Pfeil und Bogen – und auf dem Naturhof

(wS/bb) Bad Berleburg 27.07.2023 | Zwei Mal ging es „auf die Räder“ – auf Zwei- und Vierräder. Einmal bewiesen die Teilnehmenden der Ferienspiele der Stadtjugendpflege Bad Berleburg ihr handwerkliches Können – und Zielsicherheit mit Pfeil und Bogen. Zudem veranstaltete der TuS Beddelhausen sein 31. Zeltlager. Und mit dem Jugendbus ging es die Vergangenheit – während auf dem Naturhof Born viele Jungbäuerinnen und -bauern unterwegs waren:

Ein besonderes Hotel: Hämmer, schneiden, sägen, streiche, bohren – Handwerk-Herz was willst du mehr? Dies jedenfalls dachten sich jetzt die rund 20 Kinder, die gemeinsam ein Insektenhotel bauten. Gemeinsam mit Mitarbeitenden des Hagebaumarktes rund um Betriebsleiter Rene Schachtschneider entstand ein schmuckes neues Heim für Insekten. Das Baumarkt-Team sorgte mit frischem Obst und Getränken für die notwendige Stärkung. Im Anschluss absolvierten die Kinder eine Rallye durch den gesamten Baumarkt, um dann das Insektenhotel auf der angrenzenden Blumenwiese aufzustellen – und zum Abschluss gemeinsam Pizza zu essen. Die Kinder erhielten als Geschenk ein kleines Insektenhotel.

Im Rausch der Geschwindigkeit: Einmal fühlen wie beim Autorennen – diesen Wunsch erfüllten sich 14 Kinder beim Kartfahren im Industriegebiet in der Herrenwiese in Bad Berleburg. Um ein Gefühl für das Fahrzeug zu erhalten, hatte der AMC Wittgenstein zunächst einen runden Parcours aufgebaut. Nach der Mittagspause mit Getränken, Nudelsalaten und Kuchen ging es im Parcours mit mehr Kurven ins Rennen auf Zeit. Nach den Sommerferien geht das Training des AMC Wittgenstein wieder los – alle interessierten Kinder haben dann die Möglichkeit, immer samstags von 13 bis 17 Uhr beim Training auf dem Ejot-Parkplatz in der Herrenwiese in Bad Berleburg dabei zu sein.

Umfangreiche Radtour bei besten Bedingungen: Fest im Ferienspiele-Kalender verankert ist die Mountainbike-Tour des TuS Diedenshausen. Start

war am Wanderparkplatz Struthbach, von da aus ging es dann zur Skihütte Wunderthausen und durchs Sachsloch zurück zum Feuerwehrhaus Diedenshausen. Insgesamt legten die Kinder eine Strecke von 24 Kilometer zurück – bei besten Bedingungen. Unterwegs hatte der Verein Getränke und Kuchen für eine entspannte Pause parat gestellt – in Diedenshausen angekommen, fand der Tag einen gemütlichen Abschluss.

Von Olympiaden, Vogelwerfen und einem Flutlichtturnier: Es war ein Wochenende voller spannender und toller Erlebnisse. Beim 31. Zeltlager des TuS Beddelhausen waren rund 30 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren dabei.

Nach dem Aufbau am ersten Tag standen am Abend die Vorbereitungen für das Vogelwerfen und für die Bötchen-Tour auf der Eder statt. Den Abend rundeten eine Schatzsuche und eine Nachtwanderung abgerundet. Tag zwei begann mit einer Kinderolympiade. Mit einer Menge Spaß bei der Sache, krönten die Kinder beim Vogelwerfen ihren „Schützenkönig“. Am Nachmittag kündigte sich die Feuerwehr für eine riesige Wasserschlacht an. Zwischenzeitlich hatten die

Kinder auch immer die Möglichkeit, in einen der Pools zu springen oder sich auf der Hüpfburg auszutoben. Ein Filme- und Karaokeabend sowie ein Flutlichtturnier zogen einen Strich unter den gelungenen Tag. Nach einem gemeinsamen Frühstück und dem Abbau des Zeltlagers teilten die Kinder ihre Erlebnisse freudig mit ihren Eltern.

Großes Talent bewiesen: Da war Zielgenauigkeit gefragt: Zehn Kinder trafen sich jetzt am Didoll in Richstein zum Bogenschießen. Sven Euteneuer vom Berggasthof Didoll brachte den Kindern den Umgang mit Pfeil und Bogen näher.

Nach einer kurzen Einführung starteten die ersten Kinder schon. Dabei bewiesen sie großes Talent: Die Pfeile landeten direkt auf der Zielscheibe. Ein Höhepunkt war dabei das Schießen auf Plastiktiere und von der Burg herunter.

Der Jugendbus rollt in die Vergangenheit: Der Jugendbus war unterwegs – auf einer Reise in die Vergangenheit. In Schwarzeanau erhielten zwölf Kinder

einen Einblick in das Alexander-Mack-Museum. Christoph Marburger stellte Alexander Mack vor und welche Verbindung er zu Schwarzenau hatte. Alexander Mack gründete damals eine neue religiöse Bewegung, die „Kirche der Brüder“. Die ersten Mitglieder dieser Bewegung wurden in Schwarzenau an der Eder getauft. Die Kinder waren erstaunt über diese Verbindung und auch besonders darüber, dass gegenwärtig viele Anhängerinnen und Anhänger der „Kirche der Brüder“ nach Schwarzenau reisen, um sich das Museum anzuschauen und den Ort der Erstehung zu sehen. Im Anschluss spielten die Kinder gemeinsam und nutzten die Angebote des Jugendbusses.

Ein Tag auf dem Bauernhof: Auf dem Naturhof Jochen Born in Wingeshausen hatten rund 40 Kinder an zwei Tagen die Chance für einen Tag Jungbäuerin

oder Jungbauer zu sein. Die Kinder entdeckten gemeinsam mit Heike Born und ihrer Mitarbeiterin die Tiere des Hofes – zum Beispiel Hühner, Schweine, Hochlandrinder und Pferde. Morgens fütterten die Kinder gemeinsam die Tiere, suchten Eier und verwöhnten die Schweine bei dem heißen Wetter mit einem erfrischenden Waschgang. Mittags grillten sie dann gemeinsam und entfachten ein Lagerfeuer.

Im Anschluss hatten die Kinder die Möglichkeit zu reiten und die Pferde mit Fingerfarbe anzumalen, was wie eine Massage für die Tiere ist. Mit einer großen Schatzsuche endete der Tag.





Fotos: Stadtjugendpflege Bad Berleburg