Freibadfest in Geisweid am 5. August: Turmspring-Show und mehr

(wS/red) Siegen-Geisweid 17.07.2023 Am Samstag, 5. August, findet in Geisweid das diesjährige Freibadfest statt. Badegäste können sich auf ein buntes Programm bis in die Abendstunden freuen, dazu gehören unter anderem eine Turmspring-Show sowie Schnuppertauchen. Wolfgang Cavelius, I. Beigeordneter der Stadt Siegen, eröffnet das Fest um 13.00 Uhr. Das Programm für das diesjährige Freibadfest hat die Stadtmarketing Siegen GmbH gemeinsam mit der Sport- und Bäderabteilung der Stadt Siegen und dem Förderverein Freibad Geisweid e.V. zusammengestellt.

Für die Besucherinnen und Besucher gibt es verschiedene Aktionen an Land und im Wasser: Bei einer Freibad-Rallye winken Gewinne vom Kiosk, sportlich wird es beim Yoga und beim Torwandschießen an Land sowie beim Aqua-Fit im Wasser. Beim großen Turmspringen zeigen Mitglieder des TV Jahn Siegen 1879 e.V. ab 15.00 Uhr ihr Können, außerdem bietet der Tauchclub Octopus Siegen e.V. Schnuppertauchkurse an. Darüber hinaus sind die DLRG Ortsgruppen Siegen und Weidenau mit Einsatzfahrzeugen und einem Boot vor Ort und führen eine Rettungsübung vor. Am Abend sorgt Chillout-Musik bis ca. 22 Uhr für einen gemütlichen Ausklang des Festes.

