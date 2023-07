Gemeinde Neunkirchen ist Notinsel-Standortpartner / Viele heimische Geschäfte und Institutionen machen mit

(wS/nk) Neunkirchen 28.07.2023 | Schnelle Hilfe für Kinder in Not | Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel hat 2002 mit dem Notinsel-Projekt eine Initiative ins Leben gerufen, die Kindern und Jugendlichen in Not- und Gefahrensituationen Fluchtpunkte aufzeigt, an denen sie Schutz, Hilfe und Ansprechpartner finden.

Zugleich soll das Notinsel-Zeichen als Abschreckung für potenzielle Übergreifer und gewaltbereite Menschen jeden Alters dienen und das Hinsehen sowie die Zivilcourage fördern.

„Kinder sind Übergriffen, Gewalt und vielen Gefahren oft schutzlos ausgeliefert. Sie sind die schwächsten und schutzbedürftigsten Mitglieder unserer Gesellschaft“, weiß Neunkirchens Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann. Daher habe sich die Gemeindeverwaltung dazu entschlossen, Standortpartner zu werden. Denn damit das Konzept bundesweit flächendeckend umgesetzt werden kann, kooperiert die Kinderschutzstiftung mit regionalen gemeinnützigen oder städtischen Einrichtungen. Diese kümmern sich um die Vernetzung der örtlichen Strukturen, die Akquise von Notinseln und die langfristige Betreuung des Projekts am eigenen Standort sowie im Internet.

„Wir sind froh, dass sich gleich auf Anhieb viele örtliche Einzelhändler, Autohäuser und Institutionen bereiterklärt haben, Notinseln zu werden“, freut sich Sylvia Heinz, Leiterin der Stabsstelle Regionale Entwicklung. Denn neben mehreren Geschäften sind auch die Sparkasse Burbach-Neunkirchen mit den Filialen in Neunkirchen und Salchendorf sowie die Gemeindeverwaltung mit ihren öffentlichen Einrichtungen wie Rathaus-Zentrale, Familienbad Freier Grund und Jugendtreff dabei. „An all diesen Orten finden Kinder Menschen, an die sie sich wenden können, wenn sie Hilfe benötigen“, bekräftigt Boris Edelmann, der im Rathaus für die Umsetzung des Projekts verantwortlich ist. „Eigentlich ist dies ohnehin eine Selbstverständlichkeit. Wir möchten jedoch die Gelegenheit nutzen, den Kinderschutz gemeinsam mit allen Beteiligten noch einmal ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.“

Die Notlagen der Kinder und Jugendlichen sind vielfältig und meist sehr alltäglich. So sind etwa die Bedrohung durch gewaltbereite Jugendliche, eine kleinere Verletzung, der verlorene Geldbeutel oder das vergessene Mobiltelefon beispielhafte Gründe, warum Kinder die Notinseln aufsuchen.

Diese leisten in solchen Fällen praktische und schnelle Hilfe – etwa mit einem Pflaster oder dem Anruf bei den Eltern oder in der Schule. Informiert über die Umsetzung hier in Neunkirchen sind neben den Schulen und Kitas auch die Polizei und das Jugendamt, die im Bedarfsfall von den Mitarbeitern in den Notinseln kontaktiert werden können. Alle Mitwirkenden haben eine Handlungsanweisung erhalten, auf der Notfall-Telefonnummern und Hinweise für den „Ernstfall“ zusammengefasst wurden.

Wenn weitere Geschäfte, Gastronomiebetriebe oder Institutionen in Neunkirchen Notinsel werden möchten, können sie sich sehr gerne an Boris Edelmann, Tel.: (02735) 767-409, E-Mail: b.edelmann@neunkirchen-siegerland.de, wenden. Voraussetzung sind regelmäßige Öffnungszeiten und eine gute Zugänglichkeit zu den Geschäftsräumen.

Kosten fallen für die Notinseln nicht an. Weitere Informationen gibt es unter www.notinsel.de.

Die aktuellen Neunkirchener Kinder-Notinseln im Überblick:

Autohaus Mühlenbruch

BeeWishes

Boutique Christine

das.naschwerk

Familienbad Freier Grund

Friedrich KG

Hoppmann Autowelt

Jugendtreff Neunkirchen

Kashka Style

Mosja

Nikis Eiscafé

Oehm Optik

Parfümerie Münker

Rathaus der Gemeinde Neunkirchen

Sparkasse Burbach-Neunkirchen (Neunkirchen, Salchendorf)

Sunstar Sonnenstudio

The Phonehome

