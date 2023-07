Interkommunales Radverkehrsnetz in Arbeit

(wS/red) Burbach/Neunkirchen 13.07.2023 | Die Gemeinden Burbach und Neunkirchen erstellen aktuell ein interkommunales Radverkehrskonzept und bitten um Mithilfe. Als lokale Expertinnen und Experten können die Bürgerinnen und Bürger vom 17. Juli bis zum 31. August Ideen, Anregungen und Kritik für das Radfahren auf einer Online- Karte einbringen. Auf Basis des kreisweiten Radnetzes von 2021 soll nun verstärkt der Alltagsradverkehr innerhalb von Burbach und Neunkirchen in den Fokus genommen werden. Das Ziel: mehr Menschen für das Radfahren auf alltäglichen Wegen zu begeistern.

Die beiden Gemeinden und das Planungsbüro Planersocietät aus Dortmund haben dazu gemeinsam jeweils einen Entwurf für ein kommunales Radverkehrsnetz erstellt. Die beiden Netze greifen an der Gemeindegrenze ineinander. Mit der Online-Beteiligung soll das Wissen der radfahrenden Bürgerinnen und Bürger und ihre Vorstellungen und Wünsche in diese Planung einfließen. Dafür wird am 17.07. eine Internetseite freigeschaltet: www.jetzt-mitmachen.de/rad-burbach-neunkirchen. Auf der Karte kann das vorgeschlagenen Radnetz bewertet, kommentiert und um eigene Vorschläge ergänzt werden.

Die Planerinnen und Planer wollen wissen: Gibt es vielleicht bessere Verbindungen zwischen den beiden Gemeinden Burbach und Neunkirchen? Wo fehlen Radwege oder Fahrradständer in den jeweiligen Gemeinden, wo fühlen sich Radfahrende unsicher, wo gibt es Mängel? Und natürlich auch: Wo kann man jetzt schon gut Rad fahren, wo gibt es gute Abstellmöglichkeiten, was eignet sich als Vorbild?

Eine Registrierung ist dafür nicht erforderlich, die beiden Gemeinden bitten lediglich um Angabe der E-Mail- Adresse, etwa für Rückfragen. Persönliche Daten werden nicht veröffentlicht.

Am Radverkehrskonzept wird seit dem Frühjahr gearbeitet; es soll bis Mitte 2024 fertiggestellt sein.

