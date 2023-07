Lions-Spende über 6000 Euro gehen an „Hörst du mich?“

(wS/ca) Siegen 13.07.2023 | Die beiden Lions Clubs Siegen und Freudenberg haben dem Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. eine großzügige Spende in Höhe von 6000 Euro überreicht.

Paul Reichenau und Lars Gornietzka vom Lions Club Freudenberg sowie Harald Peter und Ulf Richter vom Lions Club Siegen repräsentierten ihre Clubs bei dieser bedeutsamen Spendenübergabe an Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums.

Die Spende resultiert aus dem erfolgreichen Adventskalenderverkauf 2022, einer langjährigen gemeinsamen Initiative der beiden Lions Clubs. Insgesamt wurden 2022 stolze 7999 Kalender verkauft, was die bemerkenswerte Resonanz und Bereitschaft der Spenderinnen und Spender verdeutlicht. Paul Reichenau, der die ursprüngliche Idee für den Kalenderverkauf hatte, unterstreicht die Wichtigkeit der Unterstützung durch die Adventskalenderkäuferinnen und -käufer: „Ohne die großzügige Unterstützung der Menschen hier in der Region wäre es nicht möglich, so wichtige Anlaufstellen wie „Hörst du mich?“ zu fördern.“

Ulf Richter betont die Einzigartigkeit von „Hörst du mich?“: „Das Beratungszentrum ist ein wichtiges und einzigartiges Angebot in unserer Region, das es sonst nicht gibt. Und wir freuen uns, mit unserer Spende dazu beizutragen, den Kindern und Jugendlichen lebensbedrohlich erkrankter Eltern die Hilfe und Betreuung anzubieten, die sie benötigen.“

„Hörst du mich?“ ist ein Beratungszentrum, das speziell für Kinder und Jugendliche lebensbedrohlich erkrankter Eltern konzipiert ist. Das Zentrum bietet ihnen Unterstützung, Beratung und Betreuung in schwierigen Zeiten an. „Die Spende der Lions Clubs wird auch dazu beitragen, dass wir unsere Arbeit fortsetzen und den betroffenen Kindern und Jugendlichen weiterhin Hilfe und Unterstützung bieten können. Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende und bedanken uns herzlich bei allen, die im letzten Jahr fleißig Adventskalender gekauft haben. Aber auch den Lions aus Siegen und Freudenberg gilt unser besonderer Dank“, freut sich Katharina Jung.

v. l. Katharina Jung („Hörst du mich?“), Lars Gornietzka (Lions Freudenberg), Ulf Richter und Harald Peter (Lions Siegen), Paul Reichenau (Lions Freudenberg).

