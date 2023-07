Nicht vergessen: „Rolling Deep Tuningtreffen“ in Siegen zu Gunsten Aktion Lichtblicke e.V am Sonntag, 16. Juli 2023

(wS/red) Siegen 15.07.2023 | Siegener Tuningtreffen – Sonntag, den 16. Juli, von 10 bis 18 Uhr zugunsten von Aktion Lichtblicke e.V.

wirSiegen.de sprach heute nochmals mit dem Gründer von Rolling Deep – Thomas Höfer, der berichtet, dass er und sein Team in den letzten Wochen und Monaten hart daran gearbeitet haben, das Tuningtreffen zu organisieren und alle erforderlichen Genehmigungen von der Stadt zu erhalten.

Das Tuningtreffen bietet den Besuchern eine Vielzahl von Aktivitäten und Highlights. Ein besonderer Höhepunkt ist der Tuningwettbewerb, bei dem die Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien bewertet werden. Den Teilnehmern wird die Möglichkeit gegeben, ihre Fahrzeuge bewerten zu lassen und tolle Preise zu gewinnen. Zusätzlich zu den Tuning-Wettbewerben wird es Tanzvorführungen von zwei Tanzgruppen geben, um die Besucher zu unterhalten. Die Feuerwehr wird ebenfalls eine beeindruckende Vorführung zeigen und das THW wird vor Ort sein, um die Veranstaltung zu unterstützen und Einblicke in ihre Arbeit zu geben.

Neben den Tuning-Aktivitäten wird es auch Aussteller und Händler geben, die ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Diese Vielfalt wird sicherlich für Interessierte und Besucher interessant sein. Es werden Unternehmen vertreten sein, die ihre Produkte oder Dienstleistungen rund um das Thema Tuning anbieten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Spenden, die während des Treffens gesammelt werden.

Alle Erlöse werden an Aktion Lichtblicke e.V. gehen, eine Organisation, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. In diesem Jahr feiert Aktion Lichtblicke e.V. ihr 25-jähriges Jubiläum.

Die Veranstaltung soll dazu beitragen, diese wichtige Arbeit zu unterstützen.

In Bezug auf die Logistik wird berichtet, dass das Team bereits bei Ikea mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt sind, um alle Stände und die Gastronomiemeile vorzubereiten. Es wird auch Shuttle-Busse geben, die die Besucher vom Globus zum Veranstaltungsort und zurück bringen. Dies soll den Besuchern eine bequeme Anreise ermöglichen und den Verkehr minimieren.

Der Gründer von Rolling Deep drückt seine Dankbarkeit gegenüber allen Besuchern aus und freut sich darauf, einen erfolgreichen Tag zu erleben. Es wird betont, dass das Tuningtreffen eine Gelegenheit für Tuning-Enthusiasten ist, ihre Fahrzeuge zu präsentieren und gemeinsam Spaß zu haben.

Das Siegener Tuningtreffen 2023 verspricht eine abwechslungsreiche Veranstaltung zu werden, bei der Menschen jeden Alters auf ihre Kosten kommen und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen können. Es ist eine Gelegenheit, die Vielfalt der Tuning-Szene zu entdecken und Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sowohl Begeisterung für Fahrzeuge als auch soziales Engagement zeigt.

Zusammenfassung: Rolling Deep, ein Veranstalter von Events in der Tuningszene, organisiert eine wohltätige Veranstaltung, die am Sonntag, den 16.07.2023, von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Gelände des IKEA Siegen „Auf dem Heidenberg“ stattfindet. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Aktion Lichtblicke e.V. zugute. Das Event bietet eine familienfreundliche Atmosphäre und ein vielfältiges Programm.

Besucher können eine Ausstellung von getunten Fahrzeugen, darunter Autos, Motorräder, Oldtimer und LKWs, besichtigen. Es gibt eine Händlermeile, einen Leistungsprüfstand und eine Fahrzeugbewertung mit anschließender Pokalvergabe. Zudem gibt es eine Tombola und Vorführungen der Dancecrew Synergy.

Auch für Kinder gibt es zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten wie eine Hüpfburg, Schminkstation und eine Vorführung eines Rettungseinsatzes der Feuerwehr Siegen. Rundfahrten mit Trikes und Quads über das Gelände werden ebenfalls angeboten.

Ein besonderes Highlight ist der Stand von „Tune it safe“, an dem Polizisten mit einem getunten Polizeifahrzeug vertreten sind. Zudem gibt es eine „Gastro-Meile“, an der verschiedene Speisen und Getränke erhältlich sind.

Die Eintrittspreise betragen 15 € für Fahrer mit Fahrzeug, 5 € für Beifahrer und Fußgänger, und Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Für Besucher, die ihr Fahrzeug nicht ausstellen möchten, wird ein Shuttlebus-Service von Moonshine Limousinenservice angeboten. Die genauen Parkmöglichkeiten und der Abfahrtsort des Shuttlebusses werden noch bekannt gegeben.

Das Team von Rolling Deep freut sich auf einen fantastischen Tag mit den Besuchern und hofft auf eine erfolgreiche Veranstaltung.

