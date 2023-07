Noch freie Plätze für Ferienspiele: Kinderflohmarkt am Samstag

(wS/bb) Bad Berleburg 10.07.2023 | Die Ferien sind in vollem Gange – die Ferienspiele der Stadtjugendpflege Bad Berleburg auch. Am kommenden Samstag, 15. Juli, findet unter anderem ein Kinderflohmarkt im Rathausgarten in Bad Berleburg statt.

Dieser lädt in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum Stöbern ein. Spielsachen, Kinderkleidung, Kinderfahrzeuge – all dies steht zur Verfügung. Die Veranstaltung ist natürlich ohne Anmeldung geöffnet.

Eine Anmeldung ist nur für diejenigen erforderlich, die noch einen Verkaufsstand aufbauen möchten. Dies ist möglich im Internet unter www.jugend-bad-berleburg.de.

Unter dieser Adresse warten noch viele weitere Aktionen im Rahmen der Bad Berleburger Ferienspiele, für die es noch freie Plätze gibt.

Konkret sind dies:

Jugendbus (Wunderthausen und Schwarzenau)

Kinderzeltlager des TuS Beddelhausen

Nachtwanderung

Kinderflohmarkt

Spiel, Spaß und Tanz

Mit dem Ranger auf Streifzug 2

Papier wird lebendig

Spiel und Abenteuer mit der Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde

„Wittistones“ bemalen

Natur-Entdecker-Camp

Biathlon für Anfänger

Schnuppergolfen für Kinder

Videoclip-Dance

