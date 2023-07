PKW-Unfall auf der L729 zwischen Deuz und Salchendorf

(wS/red) Netphen 29.07.2023 | Am Samstagmorgen gegen 10:25 Uhr kam es auf der L729 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes und ein Fiat 500 kollidierten. Die Frankfurter Straße, auf der sich der Unfall ereignete, musste daraufhin voll gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst rückte auch die freiwillige Feuerwehr Netphen zur Unfallstelle aus.

Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Deuz kommend in Richtung Salchendorf. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Infolgedessen prallte sie gegen einen entgegenkommenden Fiat 500, der von einer 45-jährigen Fahrerin gesteuert wurde. Im Fiat befand sich zudem eine 20-jährige Frau, die durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000€.

Aktuell (11 Uhr) ist die L729 noch voll gesperrt.

Fotos: Nico Eggers

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier