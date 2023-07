Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der B54 – Sprinter gegen Baum geschleudert

(wS/red) Wilnsdorf 27.07.2023 | Am heutigen Donnerstag ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Frankfurter Straße (B54) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sprinterfahrer schwer verletzt wurde. Der 41-jährige Fahrer des Sprinters war auf dem Weg von Wilnsdorf in Richtung Haiger unterwegs, als das Unglück geschah.

Kurz vor dem Ortsausgang von Wilnsdorf beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links abzubiegen. Doch bevor dieser Abbiegevorgang vollzogen werden konnte, wurde das Fahrzeug von hinten von dem Sprinter erfasst, der Sprinter wurde daraufhin nach links gegen einen Baum geschleudert.

Der Sprinterfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Schätzungen der Polizei entstand an den Fahrzeugen und an der Unfallstelle ein Sachschaden von etwa 30.000€. Die Frankfurter Straße (B54) musste während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme vorübergehend einspurig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Fotos: wirSiegen.de

