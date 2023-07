Stadtradeln 2023 in Freudenberg mit beeindruckenden Zahlen

(wS/fr) Freudenberg 11.07.2023 | Am 16. Juni ist die diesjährige STADTRADELN-Aktion des Klima-Bündnisses im Kreis Siegen-Wittgenstein mit beeindruckenden Zahlen zu Ende gegangen. Drei Wochen lang wurde kräftig in die Pedale getreten mit dem Ziel, möglichst viele (Alltags-)Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen – mit großem Erfolg. In Freudenberg wie im gesamten Kreisgebiet konnten die Ergebnisse aus dem letzten Jahr deutlich übertroffen werden. Ergebnisse

389 aktive Radelnde haben im Aktionszeitraum gemeinsam 92.358 Kilometer erradelt – und so die Kilometerzahl vom letzten Jahr fast verdoppelt. Mit 5,01 km pro Einwohner/in liegt Freudenberg damit auf dem dritten Platz im Kreisgebiet. Erfolgreichster Freudenberger Einzelradler ist Frank Altgeld vom CVJM Büschergrund mit 1.863 gefahrenen Kilometern. Damit sichert er sich im kreisweiten Ranking den dritten Platz. Kilometerstärkste Schule im Stadtgebiet ist die FCS Realschule Niederndorf mit 21.001 Kilometern, Spitzenreiter im Teamranking ist der CVJM Büschergrund mit 16.704 Kilometern.

Die Stadt Freudenberg und die Koordination des STADTRADELNS bedanken sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.