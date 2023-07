Tanz mal wieder im August: Freude, Musik und Bewegung

(wS/hi) Hilchenbach 31.07.2023 | Tanz mal wieder im August!

Mit Discofox, Walzer und Co. fand im Juni die zweite Veranstaltung „Tanz mal wieder“ in der Tanzschule „Im Takt“ in Dreis-Tiefenbach in diesem Jahr statt. Tanzlehrerin Susanne Tuppeck führte die zahlreichen Gäste mit und ohne Demenz durch ein buntes Programm.

Dabei ging es vor allem um eins: Das Wecken von vertrauten Gefühlen und Bewegungen zur Musik.

Mit viel Vorfreude geht es nun in die dritte Runde! Am Mittwoch, den 16. August wird von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Tanzschule „Im Takt“ in Netphen-Dreis Tiefenbach, in der Dreisbachstraße 24, wieder fröhlich das Tanzbein geschwungen. Die Veranstalter Alzheimer Gesellschaft Siegen-Wittgenstein e.V., die Senioren-Service Stelle der Stadt Hilchenbach, das Seniorenbüro der Stadt Netphen und die Tanzschule laden alle Taktbegeisterten und die, die es noch werden wollen, ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Veranstaltung wird durch den Kreis Siegen-Wittgenstein und die Sparkassenstiftung Zukunft gefördert.

Durch die freundliche Unterstützung von Denis Schmidt vom „DS FIT“ Fitnessstudio in Netphen, steht den Teilnehmenden der nahegelegene große Parkplatz zur Verfügung, welcher gut sichtbar ausgeschildert sein wird. Ein barrierefreier Zugang zum ersten Stock ist gewährleistet.

Aufgrund begrenzter Kapazitäten wird um Anmeldung gebeten.

Information und Anmeldung bei:

Kristin Kayser, Stadt Netphen, Seniorenbüro, Telefon 02738 603 145, E-Mail – k.kayser@netphen.de

Gudrun Roth, Stadt Hilchenbach, Senioren-Service-Stelle, Telefon 02733 288 229, E- Mail g.roth@hilchenbach.de

