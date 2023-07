Kleintransporter gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit PKW – Vollsperrung der K31

(wS/red) Hilchenbach 18.07.2023 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute gegen 14:50 Uhr, als ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters von der L728 auf die K31 abbog und in Richtung Grund fuhr. Nach nur wenigen Metern geriet der Fahrer plötzlich nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einer entgegenkommenden Opel-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die K31 vorübergehend vollständig gesperrt werden. Neben den Einsatzkräften der Polizei, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war auch der Siegener Rettungshubschrauber Christoph25 im Einsatz, um eine schnelle medizinische Versorgung der Verletzten zu gewährleisten.

Der genaue Unfallhergang und die Ursache für das plötzliche Abkommen des LKW-Fahrers in den Gegenverkehr werden derzeit von der Polizei ermittelt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier