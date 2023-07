TuS Ferndorf im Testspielmodus – Zweites Spiel und zweiter Sieg gegen den Longericher SC mit 28:23

(wS/red) Ferndorf 30.07.2023 | Nach dem 3-tägigen Trainingslager war keine Traumnote 10 zu erwarten, es wurde aber ein ungefährdeter Sieg

Der TuS Ferndorf behielt auch im zweiten Testspiel die Oberhand, sie gewannen gegen die Jungs aus der Stadt mit „der großen Kirche“ 😉 mit 28:23 (15:10). „Ich bin ene kölsche Jung“ sagten die sich gewiss und lieferten dem TuS heftigen Widerstand. Ca. 180 Zuschauer sahen einen gut aufgelegten TuS Ferndorf, der wieder mit einer guten Abwehr agierte und zusammen mit dem guten Gegner schnellen Handball auf die Platte brachte. Wie Ceven Klatt nach dem letzten Spiel schon sagte, kommt mit Longerich ein anderes Kaliber und das war dann ja auch so. Es war ein kämpferisch gutes Spiel, in dem die Ferndorfer das bessere Spiel in der 1. HZ hatten, in der zweiten Halbzeit mussten sie mehr in ihre Treffer investieren, da die LSC-Jungs besser dagegen hielten. Neuzugang Jonas Wilde im Kasten der Ferndorfer lieferte eine perfekte Leistung ab, er spielte nur die 1. HZ, in dieser Zeit sahen wir aber auch tolle 11 Paraden, darunter auch einen abgewehrten Siebenmeter.

Zur Leistung von Jonas Wilde im Tor sagte Ceven Klatt später:

Er war zusammen mit der Abwehr einfach gut, wir haben die Würfe zugelassen, die wir haben wollten und da war Jonas da.

Ceven Klatt

Ich bin zufrieden, wie wir gestartet sind, die ersten 10-12 Minuten sind wir sehr souverän und dann belohnen wir uns aber nicht. Ich finde, in der Phase müssen wir schon deutlicher führen und uns auch deutlicher absetzen. Es steht 10:5 und es hätte eigentlich schon 13:5 stehen müssen. Manchmal hat man so einen Tag, das sind dann diese 3-4 klaren Bälle, die dann jeder von Aussen sieht. (Cevens Meinung zu den 4 Fehlwürfen von Josip Eres in Folge) Aber ich sehe auch Bälle, wo wir ganz einfach unkonzentriert sind, auf 2 Metern 2 gegen 1 laufen, den Ball in den Rücken spielen, den Ball auf die Füße spielen.

Wir verteidigen aber gut, wir stehen die komplette Halbzeit richtig gut in der Abwehr, kommen hinten gut raus, aber wir belohnen uns nicht genug. Ich habe den Jungs gesagt, ich bin mit der 2. Hälfte nicht zufrieden, mache aber keinem einen Vorwurf, denn ich weiß, dass wir am Vormittag schon 2 1/2 Stunden trainiert haben . Ich weiß, dass wir nur 11 einsatzfähige Spieler haben und dann nehme ich die Jungs auch in Schutz, dass dann aufgrund von Kondition, Luft und von fehlender Breite ein paar Prozent fehlen.

Wir haben das aber ordentlich gemacht und dann auch so souverän, es wurde ja nicht mehr knapp, wir haben das Spiel dann auch mit 5 Toren nach Hause gebracht.

In der zweiten Halbzeit schlichen sich dann leichte Fehler ein, die Kraft ließ aber sicherlich auch ein wenig nach. Ein 3-tägiges Trainingslager steckten Cevens Jungs in den Knochen und das geht nicht spurlos an ihnen vorbei. Sie kämpften sich aber durch und man hatte nicht den Eindruck, dass sie das Spiel verlieren könnten. Direkt zu Beginn der 2. HZ trafen Daniel Hideg und Marvin Mundus und vergrößerten den Vorsprung auf 17:10, dem folgten ein 19:12 oder auch 24:18. Ceven Klatt wechselte in der 2. HZ auch fleissig durch um die Spieler zu entlasten. Den 3 harten Trainingstagen musste man Tribut zollen, sonst wäre der Sieg sicherlich höher ausgefallen. Die 2 x 3 qm hütete in den zweiten 30 Minuten Lucas Puhl und auch er präsentierte von uns gezählte 10 Paraden, es schien heute die Paradedisziplin unserer Keeper zu sein. Unter dem Strich war es ein guter Test auf dem Weg zum Saisonstart, die Mannschaft befindet sich in der Findungsphase und die Abläufe bekommen Konturen, aber es gibt natürlich für Ceven Klatt noch einiges zu tun. Dreh-u. Angelpunkt scheint Janko Kevic zu sein/werden er steuert das Spiel und die Jungs nehmen es auch an, aber dafür ist er ja auch geholt worden.

Alex Reimann hätte gerne gespielt, aber er sollte noch pausieren und Paul Schikora hatte wieder Rückenprobleme, so der Coach, dafür mussten dann andere in die Bresche springen. Bei einer Aktion knallte Gabriel da Rocha Viana unsanft mit dem Hüftknochen am Boden auf und kam erstmal auf die Bank zu ausruhen.

Ceven Klatt: Aufgrund der Personallage musste er zwar nochmal ran, in der 2. HZ haben wir das aber über Marko Karaula und Max Schmidt gelöst. Durch den Ausfall von Paul Schikora auf Rechtsaußen haben sich Fabian Hecker und Marvin Mundus abgewechselt, das hat dann gepasst.

Ferndorfs Vorsprung im Spiel betrug mal weniger, aber auch machmal mehr als 5 Tore, trotzdem gab es Zwischenergebnisse von 10:5, 15:10, 20:15 oder auch 25:20.

Aber es endete mit einem verdienten 28:23, der Sieg hätte aber auch höher ausfallen können. Die 1. HZ sah ein 15:10 für den TuS, die 2.HZ endete mit einem ausgeglichenen 13:13.

Die Mannschaft war danach ziemlich geschafft, trotzdem stand noch eine Veranstaltung auf dem Zeitplan des Vereins. Begriffe wie Par, Birdie, Eagle, Bogey, Teebox, Handikap oder auch Approach umschreiben das gut. Die meisten wissen sicher, wovon wir reden, RIIICHTIG, es ging auf den heimischen Golfplatz ins Berghäuser Tal. Learning by doing, aber so viel Zeit hatten sie nicht, für die ersten Griffe und Schläge musste die Driving Range ausreichen, ob man Talente gesichtet hat, ist uns nicht bekannt, 😉 aber es war ein ganz guter Ausklang zu den 3 schweren Trainingstagen.

Bericht: Peter Trojak

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier