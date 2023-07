TuS Ferndorf verlängert mit Hauptsponsor

(wS/red) Ferndorf 18.07.2023 | TuS Ferndorf und Umweltservice Lindenschmidt verlängern Partnerschaft

Der TuS Ferndorf und sein langjähriger Hauptsponsor und Wegbegleiter, Umweltservice Lindenschmidt, werden ihre Partnerschaft auch im kommenden Jahr fortsetzen. Das in Kreuztal-Krombach ansässige Unternehmen ist schon seit dem Jahr 1995 eng mit dem TuS Ferndorf verbunden und fungiert als Haupt- und Trikotsponsor bei den Drittligahandballern des Siegerländer Traditionsvereins.

„Wir sind sehr froh, mit Umweltservice Lindenschmidt über Jahre hinweg einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, der auch in Zukunft den gemeinsamen Weg weiter mit uns gehen wird.“ sagte Dirk Stenger zur Verlängerung der Partnerschaft mit dem mittelständischen Entsorgungsunternehmen.

Das Siegerländer Unternehmen unterstützt seit Jahren den heimischen Sport und sieht die Partnerschaft mit dem TuS Ferndorf auch als Förderung der Attraktivität der Region. Zudem ist die nächste Generation der Familie Lindenschmidt begeistert in den Handball-Jugendteams des TuS Ferndorf aktiv.

Die Geschäftsführer Christoph und Matthias Lindenschmidt freuen sich dementsprechend auf die weitere Zusammenarbeit: „Wir sind stolz darauf, seit langer Zeit einen Beitrag zu leisten, damit in Kreuztal auf solch hohem Niveau erfolgreich Handball gespielt werden kann und freuen uns daher auf die Fortsetzung der Partnerschaft in der kommenden Saison. Auch wir fiebern wieder spannenden und hoffentlich erfolgreichen Spielen entgegen und wünschen allen Mannschaften des TuS viel Erfolg in der anstehenden Spielzeit.“

