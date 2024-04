Dank Sparkassenspende – im Wanderheim Müsen muss niemand mehr frieren

(wS/hi) Hilchenbach 29.04.2024 | Noch vor zwei Jahren sah es um die SGV-Abteilung Müsen düster aus. Der damalige Vorstand wollte die Arbeit beenden, die Wanderstöcke sozusagen an den Nagel hängen und das eigene Wanderheim „In der Molzekuhl“ verkaufen. Doch mit Henrik Setzer fand sich glücklicherweise ein engagierter Müsener, der einen neuen ehrenamtlichen Vorstand mobilisieren konnte.

Das Wanderheim, das Ende der 1980er Jahre gebaute wurde, blieb jedoch auf altem Stand.

Die alten, elektrischen Heizgeräte kamen an ihre Grenzen und waren energetisch unwirtschaftlich. „In den kleinen Toilettenräumen war es, gerade im Winter, unfassbar kalt.

Das wollte man keiner Wandergruppe zumuten“, erinnert sich Wanderwartin Ulrike Setzer-Britwum an die bitteren Zustände. Auch die Gefahr, dass im Winter die Wasserleitungen vor Kälte einfrieren, war hoch. Um die Attraktivität des Gebäudes zu steigern, wurden moderne elektrische Heizgeräte installiert. Die 40×40 cm großen Platten im schlichten Design spenden nun genug Wärme, um die beiden Toilettenräume innerhalb weniger Minuten auf angenehme 20 Grad aufzuheizen. Eine dritte, größere Heizplatte wurde im großen Aufenthaltsraum installiert. „Der Energieverbrauch ist wesentlich gesunken“, freut sich Wegewart Peter Koppenhagen über die Verbesserung.

Möglich gemacht hat dieses „Upgrade“ die Vereinsförderung der Sparkasse Siegen. 70 Prozent, also 3.358 Euro Förderung, gab es als Zuschuss für die neuen Heizgeräte. „Wir sind froh, dass wir Unterstützung bekommen haben, denn unser Vereinsbudget ist nicht so hoch“, bedankt sich Henrik Setzer bei Thorsten Katz von der Sparkasse Siegen, der für die Besichtigung vor Ort gerne persönlich vorbeischaute.

„Wandern spricht einfach alle an“, fasst Henrik Setzer als erster Vorsitzender kurz und knapp die Motivation der Ehrenamtlich Arbeit zusammen. Der aktuelle Vorstand möchte auf sich aufmerksam machen. Für seine knapp 160 Mitglieder organisiert er Wanderungen, plant Veranstaltungen und bietet das Wanderheim selbstverständlich zur Vermietung an. „Das Wanderheim soll für alle Bürgerinnen und Bürger sein“, haben sie sich vorgenommen. So soll es an Himmelfahrt eine gemeinsame Wanderung mit dem TuS Müsen geben. Die Einkehr erfolgt selbstverständlich beim Wanderheim „In der Molzekuhl.“

1. Vorsitzender Henrik Setzer, Wanderwartin Ulrike Setzer-Britwum, Hüttenwart Henning Fuhr, Thorsten Katz von der Sparkasse Siegen (hintere Reihe von links) sowie Wegewart Peter Koppenhagen, Kassenwart Dirk Schäfer und Stadtrat Christoph Ermert vor dem Wanderheim der SGV-Abteilung Müsen.