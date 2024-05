NATO-Übung Tiger Meet: Einsatzführungsbereich 2 kontrolliert den Luftraum

(wS/bw) Erndtebrück 15.05.2024 | Der Einsatzführungsbereich 2 nimmt an der gemeinsamen militärischen Übung von Luftwaffen-Verbänden aus NATO-Mitgliedsstaaten und befreundeten Ländern teil. Die NATO-Übung Tiger Meet ist regelmäßig eine der größtenÜbungen für die verbundene Luftkriegsoperation in Europa.

Die Übung, welche vom 1. bis 14. Juni stattfindet, dient der Verbesserung der Fähigkeiten und der gemeinsamen Zusammenwirkung aller Beteiligten.

Die deutsche Beteiligung an der Übung wird von der Luftwaffe koordiniert und umfasst verschiedene Aspekte der Luftkriegsoperationen, insbesondere die Koordination von Luftraumüberwachung und Luftkriegsführung.

Deutschland ist mit jeweils sechs Eurofightern und Tornados sowie der Luft- raumüberwachungszentrale (CRC) aus Erndtebrück beteiligt.

„Ziel ist es, unsere Fähigkeiten im Rahmen von Luftoperationen zu verbessern und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit unseren NATO-Partnern und befreundeten Ländern zu stärken“, sagte Oberst Menger, Kommandeur des Einsatzführungsbereichs 2. „Die Teilnahme bietet uns die Möglichkeit, unsere Verfahren zu optimieren, unser Personal zu trainieren und somit unsere Einsatzbereitschaft zu erhöhen.“

Auch internationale Teilnehmer vor Ort

Der Luftwaffenstandort Erndtebrück ist nicht nur Teilnehmer der Großübung, sondern auch erneut Gastgeber für beteiligte NATO-Nationen. So sind u.a. Übungsteilnehmer und Beobachter aus den Niederlanden, USA und Polen vor Ort.

Vor erhöhtem Flugaufkommen muss man übrigens in der Region keine Sorgen haben, da die Fluggebiete im Norden Deutschlands liegen.

Foto: Bundeswehr / D. Heinen