Beim Thema Familienfreundlichkeit „nicht nur so tun“ – Jetzt noch für das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ anmelden!

(wS/si) Siegen 15.05.2024 | Kurz vor dem Ortseingang von Erndtebrück, oberhalb der Ederstraße thront das Gelände der EEW Group (ehemals Erndtebrücker Eisenwerk). In den Hallen des Unternehmens herrscht geschäftiges Treiben, große Metallrohre liegen überall ordentlich aufgereiht – viele davon meterlang. „Unsere Rohre kommen unter anderem in Offshore-Windparks zum Einsatz“, erklärt Jessica Becker, Personalleiterin bei EEW. Seit 2022 trägt ihr Betrieb das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“, das die Regionalagentur der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe jährlich vergibt. In diesem Jahr wurde das Unternehmen erneut zertifiziert. Für EEW ist das ein wichtiger Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte. „Wir können den Bewerberinnen und Bewerbern zeigen, dass wir wirklich ein familienfreundliches Unternehmen sind. Wir tun nicht nur so“, sagt Jessica Becker. Noch in diesem Jahr können sich Unternehmen aus Siegen-Wittgenstein und Olpe erstmals oder wieder zertifizieren lassen.

„Mit dem Zertifikat wollen wir die Unternehmen in der Region dabei unterstützen, für Arbeitnehmer attraktiv zu sein“, erklärt Melanie Schreier von der Regionalagentur. Unternehmen aus Siegen-Wittgenstein und Olpe, die sich für das Zertifikat interessieren, können sich bei der Regionalagentur melden. Anfangs gibt es einige Workshops zum Thema Familienfreundlichkeit – später kommt ein Gutachter ins Unternehmen. Der spricht sowohl mit der Unternehmensleitung, als auch mit der Arbeitnehmervertretung. „So werden beide Seiten befragt und man bekommt ein gutes Bild davon, wie die familienfreundlichen Maßnahmen im Unternehmen funktionieren“, sagt Melanie Schreier.

In den Gesprächen mit den Gutachtern wird schnell deutlich, was Unternehmen gut machen und was noch verbessert werden kann. „Ich habe schon vor dem Gespräch einige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt und nur positives Feedback zu unserer Familienfreundlichkeit bekommen“, erzählt Lena Hammer. Die Leiterin der kaufmännischen Ausbildung bei EEW hat die Zertifizierung schon bei ihrem alten Arbeitgeber umgesetzt und das bei EEW wiederholt. „Uns war klar, dass wir schon vieles richtig machen, aber die Zertifizierung hat uns da einfach eine Struktur gegeben“, sagt sie. Für EEW fällt das Gutachten positiv aus – das Unternehmen darf sich offiziell „familienfreundlich“ nennen.

Flexible Arbeitszeiten, Gesundheits- und Sportangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Familienfeste mit Aktivitäten für Groß und Klein setzt das Unternehmen schon länger um. In Zukunft soll das Angebot noch weiter ausgebaut werden – zum Beispiel mit Ferienangeboten für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder mit Angeboten für Ehemalige. Dafür ist auch das Netzwerk hilfreich, das man mit der Zertifizierung aufbauen kann. Denn neben den Workshops organisiert die Regionalagentur auch regelmäßige Netzwerktreffen, zu denen alle zertifizierten Unternehmen eingeladen werden. „Wir gehen da immer hin und der Austausch ist sehr wichtig für uns. Dabei können wir von den Erfahrungen anderer Unternehmen profitieren“, sagt Jessica Becker.

Eine neue Zertifizierungsrunde für familienfreundliche Unternehmen hat gerade begonnen – Unternehmen können sich auch jetzt noch anmelden. Interessierte Unternehmen jeder Größe und Branche aus Siegen-Wittgenstein und Olpe, die sich für das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ anmelden möchten, können sich auf www.regional-agentur.de/vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/ informieren oder ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren. Dafür stehen Dorothea Kuhl (für Unternehmen aus dem Kreis Olpe), unter 02761-81 396, oder Melanie Schreier (für Unternehmen aus Siegen-Wittgenstein), unter 0271-333 1191 zur Verfügung.

v.l. Lena Hammer (EEW Group), Melanie Schreier (Regionalgentur), Jessica Becker (EEW Group