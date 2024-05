Volt Siegen begrüßt die Implementierung von „Housing First“ zur Unterstützung wohnungs- und obdachloser Menschen

(wS/vol) Siegen 15.05.2024 | Die Stadt Siegen setzt neue Maßstäbe in der Sozialpolitik: Mit der Einführung des „Housing First“-Konzeptes wird ein innovativer Weg in der Betreuung wohnungs- und obdachloser Menschen eingeschlagen. Dieses Modell, das Wohnungslosigkeit unmittelbar beendet und dauerhaften Wohnungserhalt durch flexible Hilfen sicherstellt, wird nun auch in Siegen umgesetzt. „Housing First“ stellt regulären Wohnraum in den Vordergrund und markiert damit einen wesentlichen Unterschied zu herkömmlichen Übergangsheimen und Notunterkünften.

„Wir haben intensiv für die Aufnahme dieses Konzepts in das städtische Rahmenprogramm gekämpft, da es direkt an der Wurzel des Problems ansetzt: der Notwendigkeit einer stabilen Wohnsituation als Basis für die weitere Lebensgestaltung“, erklärt Elisabeth Haupt, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion Volt Siegen. „Durch die sofortige Bereitstellung einer eigenen Wohnung können betroffene Personen ihr Leben neu ordnen und mit der nötigen Unterstützung Schritt für Schritt zurück in die Gesellschaft finden.“

Die Stadt Siegen arbeitet in diesem Zusammenhang eng mit Trägern der freien Wohlfahrt, Vereinen und anderen Stellen zusammen. Diese Kooperationen sind entscheidend für den Erfolg des Projekts, das anders als traditionelle Methoden keine Bedingungen wie Abstinenz vorschreibt. Vielmehr erhalten die Betroffenen die nötige Unterstützung direkt in ihrer neuen, eigenen Wohnung, angepasst an ihren individuellen Bedarf.

„Dieser Ansatz ist revolutionär, weil er die Menschen dort abholt, wo sie stehen, und nicht dort, wo das System sie gerne hätte“, fügt Haupt hinzu. „Mit ‚Housing First‘ wird ein signifikanter Beitrag zur Bekämpfung der Wohnungsnot geleistet und zugleich wird ein nachhaltiger, menschenwürdiger Umgang mit den Betroffenen gefördert.“

Die Fraktion Volt Siegen wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass solche fortschrittlichen Konzepte in der Stadtplanung und Sozialpolitik berücksichtigt werden, um das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger der Universitätsstadt Siegen zu gewährleisten.