LKW-Fahrer verursacht Sachschaden und flüchtet vom Unfallort: Polizei stoppt ihn in Geisweid

(wS/red) Siegen 16.05.2024 | Ein LKW-Fahrer beabsichtigte am Mittwoch gegen 18 Uhr mit seinem 40-Tonner rückwärts von einem Firmengelände auf die Hagener Straße zu fahren und beschädigte dabei die Lichtzeichenanlage. Zwei Passanten beobachteten das Geschehen. Der LKW-Fahrer stieg aus, begutachtete den Schaden, interessierte sich aber nicht besonders dafür. Als einer der Passanten ihn darauf ansprach, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Weidenau fort, bog dann auf die HTS Richtung Kreuztal ab und verließ später die Hüttentalstraße an der Ausfahrt Buschhütten, um über die Siegener Straße zurück Richtung Siegen zu fahren. Die Polizei wurde informiert und konnte den Fahrer wenig später in Geisweid auf der Geisweider Straße stoppen. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht erwartet den Fahrer; Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen uns noch nicht vor.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de