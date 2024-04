Die Realschule Kreuztal nimmt am E-Waste Race teil

(wS/rk) Kreuztal 29.04.2024 | 1,7 Mio. Tonnen Elektroschrott werden jedes Jahr in Deutschland produziert und viele Elektrogeräte liegen nicht mehr funktionsfähig in den heimischen Kellern. Damit ist jetzt Schluss! Die Klasse 6a der Realschule Kreuztal hat es sich zur Aufgabe gemacht im Zeitraum vom 29.04.2024 bis zum 24.05.2024 Elektroschrott zu sammeln, um diesen entweder zu reparieren oder nachhaltig zu recyceln. Sollten Sie funktionsunfähige Elektrogeräte in ihrem Haushalt haben, so können Sie diese in der Realschule Kreuztal in der oberen Pausenhalle abgeben. (Mo-Fr von 9:00 bis 9:30 Uhr und Mo 13:00 – 13:30 Uhr)

Gesammelt werden folgende Elektrogeräte: Kabel, Haushaltgeräte mit maximaler Kantenlänge von 50cm, Bildschirme mit noch intakter Monitorscheibe, Kleingeräte ohne verbauten Akku etc.

Von der Aktion ausgeschlossen sind folgende Elektrogeräte: Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von mehr als 50cm je Seite, Elektrogeräte mit verbauten Akkus, Lampen mit Leuchtmitteln, kaputte Monitorscheiben.

Weitere Informationen zum Projekt: https://www.ewasterace.de oder realschule-kreuztal.de