Verleihung des Wolfgang-Popp-Preises für Geschlechterforschung an der Universität Siegen

(wS/uni) Siegen 28.07.2023 | Am 06.07.2023 wurde auf dem Campus Oberes Schloss der Universität Siegen der Wolfgang-Popp-Preis für Geschlechterforschung verliehen. Der Preis ging dieses Mal gleichberechtigt an zwei Studentinnen der Universität Siegen.

Eine Preisträgerin ist Maria Belén Giménez mit ihrer Arbeit: Mein Körper, mein Gerät: Eine Studie über verkörperte Praktiken der digitalen Sicherheit gegen geschlechtsspezifische Online-Gewalt in nicht-dominaten und aktivistischen Gemeinschaften in Paraguay durch einen ethnomethodologischen HCI-Ansatz (Human Computer Interaction). Es geht um den speziellen Schutz von Frauen gegen Gewalt im Online-Learning und in der Internet-Kommunikation.

Die andere Preisträgerin ist Manon Kaemper mit ihrer Arbeit: Die Darstellung von Frauen in indianischen Gefangenschaftserzählungen vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Dargestellt werden die Bemühungen von Frauen, die in den USA in indianische Gefangenschaft geraten waren, ihre Erlebnisse und Erfahrungen nach der Befreiung berichten und publizieren zu können.

Dr. Uta Fenske, Geschäftsführerin von Gestu_S, Zentrum Gender Studies der Universität Siegen, würdigte die beiden in englischer Sprache abgefassten Masterarbeiten und ihre Verfasserinnen.

Wegen einer Erkrankung konnte Manon Kaemper an der Preisverleihung nicht teilnehmen.

In seinem Grußwort zeigte Bernhard Nolz, Vorsitzender des Stiftungsrates der August-von-Platen-Stiftung der Universität Siegen, sich erfreut darüber, dass in beiden Arbeiten mit verschiedenen Fragestellungen der Frauenemanzipation nachgegangen wird, die in sehr unterschiedlichen kolonialen Zusammenhängen thematisiert wird.

Anschließend überreichte er der anwesenden Preisträgerin Maria Giménez das soeben erschienene Buch* mit den Lebenserinnerungen von Wolfgang Popp (1935 – 2017), dem Namensgeber des Preises. Nicht nur die Preisträgerin, sondern auch viele der Anwesenden zeigten Interesse an dem Buch, um mehr über Prof. Dr. Wolfgang Popp zu erfahren, der von 1972 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000 aktiv als Hochschullehrer die Universität Siegen gewirkt hat.

Fotos: privat