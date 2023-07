Von Tieren aus aller Welt und einer kreativen Aktion

(wS/bb) Bad Berleburg 07.07.2023 | Die Sommerferien sind gestartet – die Ferienspiele der Stadtjugendpflege in vollem Gange. Zum Start erlebten die Teilnehmenden eine Menge Spaß – und waren kreativ:

Familienfahrt in die ZOOM-Erlebniswelt: Ein voll besetzter Reisebus ging jetzt auf Reisen nach Gelsenkirchen – in die ZOOM-Erlebniswelt. In den drei Erlebniswelten Asien, Alaska und Afrika gab es unheimlich viele exotische Tiere für die Kinder und ihre Begleitpersonen zu entdecken. In Alaska warteten beispielsweise Elche, Luchse, Braunbären und natürlich Eisbären in ihren Gehegen. Im asiatischen Dschungel sorgten Papageien, Orang-Utans und Vogelspinnen für staunende Augen und in Afrika entdeckten die Teilnehmenden bei einer gemütlichen Bootsfahrt Nilpferde, Flamingos und Tiere der Savanne. Auch die thematisch passenden Spielplätze luden zum Verweilen ein, sodass abends alle zufrieden aus dem Bus stiegen.

Landfrauen bereiten spannenden Nachmittag: Mächtig ins Zeug haben sich die Bad Berleburger Landfrauen mit einem tollen Programm gelegt. An unterschiedlichen Stationen in und um die Grillhütte am Struthbach hatten die Kinder Gelegenheit verschiedene Kreativangebote wahrzunehmen.

Bunte Freundschaftsbänder knüpfen, lustige Grasköpfe herstellen, Schmetterlinge mit Fichtenzapfen basteln, Insektenhotels dekorieren und Samenbomben und

Saatpapiere herstellen waren möglich und wurden gerne von den Kindern angenommen. Thematisch passte alles gut zu den Wirkungskreisen der Landfrauen: Natur, Upcycling, Kreativität, Selbstständigkeit. Eine Stärkung durfte natürlich auch nicht fehlen. Das reichhaltige Snackbuffet mit Kuchen, Käse, Würstchen und Co. hatte einiges zu bieten.

Fotos: Stadtjugendpflege Bad Berleburg

