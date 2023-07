Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Wilhelmshöhe in Freudenberg

(wS/red) Freudenberg 24.07.2023 | Zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW kam es am Montagmittag, kurz nach 14 Uhr, in Freudenberg auf der Wilhelmshöhe. Der Fahrer eines silbernen VW-Golf war von Freudenberg kommend in Richtung Lindenberg unterwegs und beabsichtigte nach links zur Autobahnauffahrt Dortmund/Köln abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden roten Golf, und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrer wurden durch die Kollision verletzt und mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

