14 neue Auszubildende starten bei der Sparkasse Siegen

(wS/si) Siegen 04.08.2023 | Gleich am ersten Tag ihrer Ausbildung bei der Sparkasse Siegen erleben die vierzehn angehenden Bank- und Immobilienkaufleute, wie nachhaltig sich ihr Ausbilder für die Region engagiert. „Uns liegen die beruflichen Chancen junger Erwachsener genauso am Herzen wie ihre lebenswerte Zukunft im Siegerland“, sagt Ausbildungsleiterin Anke Heiken. „Die Themen Ausbildung und Nachhaltigkeit passen für uns daher hervorragend zusammen.“ Deshalb drehen die neuen Auszubildenden für das traditionelle Klassenfoto mit E-Bikes des Sparkassenpartners VeloCity symbolisch das Rad weiter in Richtung ihrer nachhaltigen beruflichen Zukunft. „Dass wir das Thema Nachhaltigkeit bei der Sparkasse Siegen ganz bewusst nach vorne bringen möchten, sollen die Auszubildenden von Anfang an merken“, schildert Anke Heiken weiter.

Nachhaltig und digital in das Berufsleben eintauchen

„Als regionales Kreditinstitut legen wir seit jeher großen Wert darauf, mit einem qualifizierten Ausbildungsprogramm in die Zukunft unserer Nachwuchskräfte zu investieren“, sagt Ausbildungsleiterin Kim Hees. „Dabei spielt das Thema Digitalisierung für uns eine wichtige Rolle – auch als Baustein einer modernen, nachhaltigeren Arbeitswelt.“

So werden den Auszubildenden beispielsweise mobile Endgeräte als Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt und es gibt Online-Lernmodule. Davon können sich alle Interessierten selbst ein Bild machen. Denn auf einem eigenen Instagram-Account geben die Auszubildenden exklusive Einblicke in ihren Start bei der Sparkasse Siegen. (Instagram: azubis_spksiegen).

Was die Ausbildung bei der Sparkasse ausmacht „Trotz Digitalisierung bleibt es bei der Sparkasse persönlich“, betont Ausbildungsleiterin Anke Heiken. Denn im Mittelpunkt der Ausbildung beim größten Kreditinstitut in Südwestfalen steht nach wie vor der direkte Kundenkontakt – ob in der Filiale oder digital per Online-Beratung. Auch bei den theoretischen Grundlagen für die Beratung wechseln sich E-Learning-Plattformen, hausinterner Unterricht mit Sparkassen-Experten und Präsenzunterricht in der Berufsschule ab. Ergänzt wird die Ausbildung durch Projektarbeiten, Verkaufstrainings, Vorstandsworkshops und regelmäßige Ausbildungsgespräche. „So lernen die Auszubildenden auf abwechslungsreiche Weise das große Einmaleins der Finanz- und Immobilienwelt kennen und verstehen.“

Wege zur Sparkasse Siegen

Wer sich für einen Berufseinstieg bei der Sparkasse Siegen interessiert, hat noch Gelegenheit für eine Bewerbung, denn für den Ausbildungsbeginn 2024 sind noch ein paar Plätze frei. Auch für Hochschulabsolventen gibt es attraktive Einstiegsmöglichkeit: Für sie bietet die Sparkasse ein Traineeprogramm an, das vielfältige analytische Aufgaben in den internen Abteilungen oder gehobene Aufgaben mit vertrieblicher Ausrichtung umfasst. Das Traineeprogramm steht Bachelor- und Masterabsolventen offen. Die Bewerbungen für beide Ausrichtungen können unter sparkasse-siegen.de/ausbildung eingereicht werden.

Sparkasse als Arbeitgeber nach der Ausbildung

„Und auch nach der Ausbildung bieten wir einen attraktiven Arbeitsplatz – und das in vielerlei Hinsicht nachhaltig“, unterstreicht Kim Hees. Denn die Sparkasse Siegen investiert fortlaufend in ihre Mitarbeitenden, mit diversen Weiterbildungsangeboten, einem Mentorenprogramm für den Berufseinstieg, betrieblichem Gesundheitsmanagement, flexiblen Arbeitszeiten, unterschiedlichen Modellen zur Verbesserung der Work-Life-Balance sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und mit einem Bike-Leasing-Angebot und dem gesponserten Job-Ticket geht die Fahrt in eine nachhaltigere Zukunft weiter.

Über die Sparkasse Siegen

Mit rund 775 Mitarbeitenden, ca. 140.000 Girokonten und einer Bilanzsumme von fast 5 Milliarden Euro ist die Sparkasse Siegen größter Finanzdienstleister der Region. Sie betreibt 40 Standorte, davon 18 Beratungsfilialen. Seit 1842 begleitet die Sparkasse Siegen die Menschen in der Region und ihre Ideen, die heimische Wirtschaft und den technologischen Fortschritt. Sie versteht sich als ein Unternehmen, das in der Region für die Region agiert. Darum engagiert sich das Kreditinstitut weit über das eigene Geschäft hinaus für das Gemeinwohl vor Ort in Form von umfangreichen Spenden, Sponsoring und Stiftungszuwendungen.

14 neue Auszubildende starten bei der Sparkasse Siegen – Fotos: Sparkasse Siegen