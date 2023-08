B508: Einrichtung des dritten Bauabschnittes in der Ortsdurchfahrt Hilchenbach-Allenbach unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung ab Montag (14.08.)

(wS/str) Hilchenbach 10.08.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt ab Montag (14.08.) die Einrichtung des dritten Bauabschnittes zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Hilchenbach-Allenbach. Der Eingriff in den Straßenverkehr wird erst ab dem Montag (21.08.) erfolgen.

Auf einer Länge von rund einem Kilometer wird von der Kreuzung Stift Keppel/Breitenbacher Straße bis Ortsanfang Dahlbruch die Bundesstraße und der Gehweg sowie Bushaltestellen erneuert. Auch wird im Rahmen der Baumaßnahme ein neuer Radweg im Bereich der Stiftswiesen gebaut.

Weiterhin wird im Zuge der Straßenbauarbeiten eine Wasserversorgungsleitung des WV Siegerland in der Straße neu verlegt. Auch werden verschiedene Versorgungsleitungen im Gehwegbereich erneuert.

Die Bauarbeiten auf der B508 beginnen am Kreuzungsbereich Stift Keppel und gehen auf der Gehwegseite auf einer Länge von ca. 150m in Richtung Kreuztal. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Verkehrsführung mit Lichtsignalregelung.

Die kleineren Zufahrtsstraßen, die in die B508 münden, werden im Zuge der Arbeiten gesperrt. Für die Anlieger dieser Straßen werden individuelle Lösungen gefunden. Informationen dazu werden von der Stadt Hilchenbach jeweils zeitnah an die betroffenen Anwohner verteilt. Die vorhandene Bushaltestelle in Fahrtrichtung Kreuztal wird außer Betrieb genommen und durch eine provisorische, ca. 100 m in Richtung Hilchenbach verlegte ersetzt. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zwei Jahre. Die Baukosten betragen ca. 4,8 Millionen Euro.