Baustart für neue Toilettenanlage im Schlosspark

(wS/si) Siegen 30.08.2023 | Im Siegener Schlosspark unterhalb des Abenteuerspielplatzes wird in den kommenden Monaten auf dem Dach des Bunker Hainstraße eine barrierefreie Toilettenanlage errichtet.

Die ersten Vorbereitungsarbeiten für das Bauvorhaben laufen bereits; Einschränkungen für Parkbesucherinnen und -besucher sollen dabei so gering wie möglich gehalten werden.

Die Toilettenanlage ist eine Ergänzung des über die Städtebauförderung finanzierten Gesamtprojekts zur Sanierung und Erweiterung des Schlossparks und somit Teil des Förderprojekts „Rund um den Siegberg“. Der Bedarf hatte sich durch die Schlosspark- Erweiterung mit Abenteuerspielplatz ergeben, die im Juni 2021 eröffnet wurde und seitdem vor allem in den Sommermonaten gut besucht ist. In unmittelbarer Nähe zum Spielplatz und zur Zeltarena sollen Parkbesucherinnen und Parkbesucher künftig die neue WC-Anlage nutzen können. Sie umfasst zwei Unisex-Kabinen, eine Urinal-Kabine und ein Unisex-Behinderten-WC mit Wickelbereich. Darüber hinaus wird ein weiterer Trinkwasserbrunnen installiert. „Die Außengestaltung ist nicht nur nachhaltig, sondern fügt sich auch gut in die Park-Umgebung ein: Die Fassade des Bauwerks wird mit Lärchenholz und einem Gründach versehen, außerdem wird eine Photovoltaik-Anlage installiert“, erklärt Stadtbaurat Henrik Schumann.

Der Baubereich auf dem Bunker wurde bereits abgesperrt und das Pflaster auf der Bunkerdecke entfernt. Als nächstes müssen Kernbohrungen durchgeführt werden, bevor die Träger, die als Auflager für die neue Toilettenanlage dienen, durch einen Schlosser eingebaut werden können.

Voraussichtlich Anfang Oktober werden die Rohbauwerke mit einem großen Kran angeliefert. Im letzten Schritt geht es dann an den Ausbau der WC-Anlage und die Herrichtung des

Außenbereichs; die Fertigstellung ist für Mitte bis Ende Dezember geplant.

Donnerstag, 31. August: Halteverbot-Zonen in der Höhstraße

Da die für Anfang Oktober geplante Anlieferung der Rohbauwerke mittels Kran auch aufgrund der engen Zufahrt sehr aufwendig ist, findet am Donnerstag, 31. August, eine Streckenprüfung

mit Probefahrt statt. An diesem Tag ist der Zugang zum Schlosspark über die Höhstraße nicht möglich. Anwohnerinnen und Anwohner sollten zudem beachten, dass hierfür am Donnerstag

und Freitag, 31. August und 1. September, Halteverbot-Zonen in der Höhstraße eingerichtet werden müssen. Ähnliche Maßnahmen sind auch für die Anlieferung im Oktober erforderlich,

hierüber wird rechtzeitig informiert.

Der Abenteuerspielplatz bleibt voraussichtlich während der gesamten Bauzeit zugänglich. Parkbesucherinnen und -besucher werden gebeten, den Baustellenbereich wenn möglich zu umgehen. Die Kosten für das Bauprojekt betragen insgesamt ca. 463.000 Euro, von denen 70 Prozent gefördert werden.

