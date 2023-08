Berufsinformationsmesse 2023 an der Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg

(wS/red) Freudenberg 31.08.2023 |

„Man konnte so viel ausprobieren.“

„Die Firmen haben uns angesprochen.“

„Man konnte alle möglichen Fragen stellen.“

„Wir hatten einen schönen Tag.“

„Ich habe einen Praktikumsplatz gefunden!“

…dies waren nur einige der positiven Feedbacks der rund 350 Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe (Klasse 8 bis Q1) der Esther-Bejarano-Gesamtschule, die vormittags am 16. August 2023 die hausinterne Berufsinformationsmesse 2023 mit 27 Ausstellern eroberten.

Berufsfelder, Ausbildungsberufe im Handwerk, der Industrie, im Handel, im medizinischen Bereich sowie duale Studiengänge vor Ort, ein GAP YEAR in Südwestfalen oder Studienmöglichkeiten an der Universität Siegen galt es hier für die Jugendlichen an ansprechend und schülergerecht hergerichteten Messeständen zu entdecken und zu erkunden. Die Firmen und Institutionen standen zusammen mit ihren Azubis für Fragen mit Informationen, Rat und Tat zur Seite. Auch Preise gab es zu gewinnen. Die Kommunale Koordinierungsstelle Siegen-Wittgenstein stellte ihr Berufsfelderkundungsportal Si-Wi vor, in dem sich Achtklässlerinnen und Achtklässler mithilfe von iPads direkt einloggen und Plätze für die Berufsfelderkundungstage buchen konnten.

Dass ein Handwerk viele Facetten hat, konnten die Schülerinnen und Schüler selbst erleben, denn viele Aussteller hatten kleine Mitmachaktionen und praktische Übungen im Gepäck, die sie frühestens in einem Praktikum oder bei der Ausbildung erlernen würden. Professionell angeleitet bauten sie unter anderem Dachstühle, polierten Gebisse, wickelten Wraps, maßen Blutdruck, flochten Zöpfe und informierten sich mittels VR-Brillen über weitere Berufsfelder. Bei Bedarf gab es bei der Friseur-Innung Westfalen-Süd sogar einen neuen Haarschnitt.

Nachdem die Jugendlichen am Vormittag viele Kontakte zu den Firmen und Institutionen knüpfen konnten, gab es nach der Mittagspause Zeit für persönliche Gespräche mit den Akteuren, für die Suche nach einem Praktikumsplatz oder einer Ausbildung, für Fachvorträge zu dualen Studiengängen, dem Lehramtsstudium an der Uni Siegen sowie Speed-Datings in verschiedenen Klassenräumen der Schule.

Die Berufsinformationenmesse 2023 fand nach den Corona-Jahren zum ersten Mal wieder vor Ort statt und wurde von unserem StuBo-Team geplant, welches die Unternehmen kontaktierte, die Planung und Verteilung der Stände übernahm und auch Materialien zur Vor- und Nachbereitung für die Schülerinnen und Schüler, z.B. in Form einer Berufe-Schnitzeljagd oder eines Interviews, bereitstellte.

Ziel ist es, so unser StuBo-Team, die Berufsinformationsmesse in den kommenden Jahren noch weiter wachsen zu lassen, sodass z.B. auch Bagger und andere Fahrzeuge auf dem Schulhof stehen und noch mehr Firmen und Institutionen aus der Region kommen, um ihre Betriebe vorzustellen.

Fotos: Esther-Bejarano-Gesamtschule

