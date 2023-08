„Catwalk“ im Otto-Reiffenrath-Haus und Gewinnspiel – Aktionen des örtlichen Einzelhandels im Rahmen von „Heimat shoppen“

(wS/ne) Neunkirchen 28.08.2023 | Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr rollen die Einzelhandelsvereinigung ProKunde und die Gemeinde Neunkirchen zum Abschluss der „Heimat-shoppen“-Aktionstage am Samstag, 16. September, erneut den roten Teppich im Otto Reiffenrath-Haus aus. Dann beginnt um 17 Uhr die Modenschau, die die Vielfalt des örtlichen Einzelhandels auf besondere Weise präsentiert.

Gezeigt werden aktuelle und zeitlose Mode, die neuesten Brillentrends und natürlich modische Accessoires. Mit dabei sind BeeWishes, Kashka Style, Modehaus Kattner, Oehm Optik, Schuh Burbach und der Weltladen.

Für Getränke sorgt erneut der Heimatverein Salchendorf, der neben seiner Weinbar auch Kaltgetränke im Angebot hat. Die Gemeinde bietet einen kleinen Snack an und lädt alle Gäste vorab zum Sektempfang ein. Natürlich kann nach dem offiziellen Teil noch gemeinsam weitergefeiert werden. Außerdem werden die beteiligten Mode- und Schuhgeschäfte von 18 bis 20 Uhr öffnen, damit die Kundinnen und Kunden die gezeigten Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires gleich erwerben und im weiteren Sortiment stöbern können.

Hand in Hand arbeiten Handel, Dienstleistung und Gastronomie sowie die Gemeinde nicht nur an diesem Tag zusammen: Das Engagement der Akteurinnen und Akteure vor Ort ist hoch, das Angebot attraktiv, die Maßnahmen kreativ. So auch die Idee für den eigentlichen „Heimatshoppen“-Aktionszeitraum vom 4. bis 10. September: „Kauf vor Ort, sonst ist er fort“ lautet deren Slogan – und das Credo des Neunkirchener Gewinnspiels.

Die Geschichte dahinter: Kürzlich war Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann in Neunkirchen einkaufen. Aus jedem der 15 teilnehmenden Geschäfte hat er einen Artikel ausgewählt. Dieser wurde fotografiert und ist nun Teil der Einkaufstasche des Bürgermeisters.

Nun sind die Kunden dazu aufgerufen, im Laufe der Aktionswoche die teilnehmenden Geschäfte und Dienstleister zu besuchen und dort Stempel auf einer Stempelkarte zu sammeln. Wer auf diese Weise Besuche in fünf unterschiedlichen Läden nachweisen kann, kommt automatisch in die Verlosung. Die Gewinner werden schließlich im Rahmen der Modenschau am 16. September öffentlich bekanntgemacht.

Flankiert wird das Gewinnspiel von Social-Media-Beiträgen auf den Seiten der Gemeinde und von ProKunde. Dort werden in den kommenden Tagen Bilder von der Einkaufstour des Bürgermeisters veröffentlicht, sodass ersichtlich wird, was es zu gewinnen gibt. Diese Übersicht wird auch auf der Homepage der Gemeinde Neunkirchen unter www.neunkirchen-siegerland.de im Bereich „Aktuelle Meldungen“ zu sehen sein.

Die Gemeinde Neunkirchen verfügt über einen lebendigen und innovativen Einzelhandel, der sich aus inhabergeführten Geschäften und beliebten Filialisten zusammensetzt. Das Angebot wird von den Bürgerinnen und Bürgern geschätzt. Wenngleich die Präsenz im Internet immer wichtiger wird und die Nachfrage über die Online-Plattformen zunimmt, setzt der Handel vor Ort weiterhin auf Präsenz, Kompetenz und Freundlichkeit. Mit der Umgestaltung der Ortsmitte wird dem „HeimatShoppen“ noch mehr Beachtung geschenkt. Ein Mittelpunkt zum Flanieren und Verweilen soll hier entstehen. Und ein Zentrum, in dem den Kundinnen und Kunden eine umfassende Angebotspalette offeriert wird.

Neunkirchen setzt weiter auf einen breiten und gut sortierten Einzelhandel, freundliche Dienstleister und Handwerker mit Know-how vor Ort. Der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit ist der Austausch auf Augenhöhe.