Der Gemüsehof Siegerland – Regionales mit Appetit genießen!

(wS/hi) Hilchenbach 09.08.2023 | Carina Schweitzer-Koch und ihr Partner Bernd Machoczek haben ihre Idee, gemeinsam Gemüse anzubauen, in diesem Jahr in die Tat umgesetzt. Davon können auch Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher profitieren, denn die beiden bieten ihre Ernte auf ihrem Gemüsehof Siegerland an.

Zunächst kauften sie das Saat- und Pflanzgut ein, um dieses eigenhändig aufzuziehen, dann erfolgte die Aussaat. Aufgrund des trockenen Wetters haben sie ressourcensparend ein eigenes Bewässerungssystem gebaut, das mit Perl- und Tropfschläuchen umweltfreundlich die Pflanzen mit genügend Wasser versorgt.

Und so bieten die beiden nun Gemüse in großer Auswahl an. Dazu gehören unter anderen Brokkoli, Schalotten, Fenchel, verschiedene Kohlsorten, rote Beete, Kartoffeln, Möhren, Mangold, Porree, Zwiebeln und einiges mehr.

Getreu ihrem Motto „selbst angebautes Gemüse schmeckt einfach besser“, können die Kunden ihr Gemüse auf Wunsch selbst ernten oder einfach am Feld im Hademtal abholen.

Im Umkreis von 10 km kann auf Wunsch auch eine Lieferung erfolgen.

Bestellungen werden telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen.

Der Gemüsehof Siegerland nimmt auch gerne den Hilchenbacher Einkaufsgutschein entgegen!

Kontakt zum Gemüsehof Siegerland ist über die Mobil-Nummer 0157/839 274 24, per E-Mail an gemuesehof.siegerland@gmail.com oder auf Instagram #Gemuesehofsiegerland möglich.