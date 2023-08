Der VdK Ortsverband Niederschelden nimmt wieder Fahrt auf….mit Bus und Schiff

(wS/vdk) Niederschelden 19.08.2023 | Der VdK Ortsverband Niederschelden nimmt wieder Fahrt auf – und zwar auf eine besondere Art und Weise, nämlich mit einer Bus- und Schifffahrt.

An dieser Veranstaltung können sowohl Mitglieder des Ortsverbands Niederschelden als auch Gäste teilnehmen. Für den Komfort und die Organisation haben wir einen modernen Reisebus sowie ein Schiff ausgewählt.

Der Startpunkt dieser Reise befindet sich an den Einstiegshaltestellen innerhalb Niederscheldens. Als erstes Ziel steht der Besuch des ADLER Modemarkts in Haibach, Bayern, auf dem Programm. Hier erwartet die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit zum Einkaufen, sondern auch eine Modenschau, bei der die neuesten Trends präsentiert werden. Ein ausgiebiges Frühstück mit unbegrenztem Kaffee rundet das Programm ab.

Für das Mittagessen wird ein Bauernhacksteak mit Pilzen und Bandnudeln serviert. Anschließend besteht die Gelegenheit zum Einkaufen mit einem exklusiven 10% Rabatt auf ein Lieblingsteil.

Ein weiteres Highlight ist eine 90-minütige Schifffahrt auf dem Main in Miltenberg. Die malerische Umgebung verspricht eine entspannende Erfahrung.

Die Reise findet am Mittwoch, den 13. September 2023, statt. Die Ziele sind der ADLER Modemarkt in Haibach, Bayern, sowie Miltenberg am Main.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung können Sie sich an Silvia Haardt wenden:

Telefon: 0271-3824099 E-Mail: ov-niederschelden@vdk.de