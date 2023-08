Doppel-Team-Meisterschaft fest im Visier – EJOT Team TV Buschhütten will beim Saisonendspurt in Hannover die Karte Vollgas ausspielen

Die Ausgangspositionen sind dabei sehr erfolgsversprechend. Die EJOT-Frauen konnten bisher in allen vier Rennen triumphieren und grüßen mit großem Vorsprung von der Tabellenspitze. Mit der Optimalausbeute von 80 Punkten liegt der Vizemeister aus 2022 schon 10 Punkte vor dem zweitplatzierten Team Berlin.

Wesentlich enger verläuft der Titelkampf bei den EJOT-Männern, die nach den Siegen im Kraichgau, am Schliersee und zuletzt vor sechs Wochen in Tübingen sowie dem zweiten Rang in Düsseldorf, mit 79 Punkten nur zwei Punkte vor dem Vorjahreszweiten Hylo Team Saar auf Rang eins liegen.

„Bei den Frauen und Männern kommt es darauf an keine Fehler zu machen. Bei den Männern ist es unbedingt notwendig, von Beginn an, also bereits im Prolog, Vollgas zu geben. Wenn wir dann noch mit beiden Teams von Pannen oder Stürzen verschont bleiben, bin ich zuversichtlich, dass nach 2019 wieder beide Titel nach Buschhütten gehen“, sagt EJOT Team-Sportdirektor Rainer Jung (64) wenige Tage vor seinem letzten Renntag in Diensten des erfolgreichsten deutschen Triathlon-Teams.

„Bei den Damen haben wir einen selbst erarbeiteten guten Vorsprung. Aber die Rennen müssen erst einmal absolviert werden. Im Triathlon kann viel passieren. Das Saisonziel waren zwei von drei Deutsche Meisterschaften zu gewinnen. Mit dem Sieg in der Team Mixed Relay in Düsseldorf haben wir einen Titel bereits erreicht. Wenn es am Samstagabend dann drei Deutsche Meisterschaften sind, wären die Ziele mehr als übertroffen. Denn in den letzten beiden Jahren ging immer eine Deutsche Meisterschaft an ein anderes Team.“ Die insgesamt acht EJOT Team TV Buschhütten-Triathlet*innen müssen in der niedersächsischen Landeshauptstadt eine Kombination aus Prolog und Einzelverfolgung bestreiten. Dieses Format kam letztmals im August 2022 in Nürnberg zur Austragung. „Es sind ja insgesamt vier Rennen. Beim Prolog hat man durch das Starten in Zeitabständen keine Orientierung. Dort müssen unsere Athlet*innen aber über die komplette Distanz Vollgas geben, dann hat man im Verfolgungsrennen alle Möglichkeiten und kann je nach Ergebnissen die Taktik festlegen“, erklärt Jung. „Wir müssen alle, Supporter und Aktive, in allen vier Rennen voll fokussiert sein. Alle müssen ihr absolut Bestes geben. Dann bin ich sicher, dass wir unsere Ziele erreichen. Fehler sind absolut tabu“, so der erfahrene EJOT Team-Sportdirektor.

Das insgesamt mehrstündige Format startet mit dem Prolog der Frauen um 15.15 Uhr am Maschsee, wo das Quartett Tanja Neubert, Annika Koch (beide GER), Dominika Peszleg (HUN) und Solveigh Løvseth (NOR) zunächst 250 Meter schwimmen muss. Es folgen 5 km Radfahren und 1,5 km Laufen auf flachem Terrain. Die Einzelverfolgung aus 500 m Schwimmen, 15 km Radfahren (3 Runden) und 3,5 km Laufen (2 Runden) beginnt um 17 Uhr. 16 Teams messen ihre Kräfte.

Tanja Neubert (23) weiß aus Erfahrung genau, worauf es ankommt. „Am wichtigsten ist es, dass wir keine leichtsinnigen Fehler machen und alle sicher ins Ziel kommen. Dann sollte es auf jeden Fall ein gutes Ergebnis werden. Bereits letztes Jahr beim Bundesliga-Rennen in Nürnberg hat mir das Format mit Prolog und Einzelverfolgung viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich sehr darauf. Ich möchte ein gutes Rennen zeigen, meine Stärken vor allem im Prolog ausspielen, und natürlich mit dem Team den Titel nach Hause bringen.“

Um 16.05 Uhr wird EJOT Team-Akteur Jonas Schomburg (GER) als erster Starter des Männer-Feldes mit insgesamt 16 Teams den Prolog in Angriff nehmen. Zudem sind Johannes Vogel, Maximilian Sperl (beide GER) und Vetle Bergsvik Thorn (NOR) nominiert, um die heiß begehrte Meisterschaft in trockene Tücher zu bringen. Für 18.15 Uhr ist der Start der Einzelverfolgung terminiert.

Optimistisch geht Johannes Vogel (26) ins Rennen: „Wir haben eine sehr gute Ausgangslage und bringen auch wieder ein starkes Team an den Start. Wenn jeder seine Leistung abrufen kann, haben wir sehr gute Chancen auf den Meistertitel. Ich möchte vorne mit dabei sein und hoffentlich um einen Platz auf dem Podium kämpfen. Das Format aus Prolog und Einzelverfolgung hat mir letztes Jahr in Nürnberg gut gelegen, sodass ich mit Selbstvertrauen an den Start gehen kann. In Hannover bin ich noch nie gestartet. Deswegen bin ich auf den Kurs gespannt und hoffe, dass der mir liegt und ich ein gutes Ergebnis für das Team erzielen kann.“