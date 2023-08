Ferienspielkinder besuchten Biene Maja – Fahrt zur Freilichtbühne

(wS/red) Freudenberg 03.08.2023 | Nahezu 40 Kinder besuchten am vergangenen Dienstag die Freilichtbühne in Freudenberg und konnten das phantasievolle Kindertheaterstück Biene Maja erleben. Die Geschichte der kleinen Biene wurde liebevoll erzählt und ergänzt um Anregungen und Hinweise auf den Klimaschutz. So haben die Ameisen, die stets bemüht waren ihre große Wiese von Müll und Unrat zu befreien, die Kinder mit eingängigen Liedern animiert, sich auch daran zu beteiligen.

Begleitet wurden die Kinder, wie in den vergangenen Jahren auch, von den Mitgliedern der SGV Abteilung Kierspe. Nach der Vorstellung wurde noch die Gelegenheit genutzt, sich Autogramme zu holen und Fotos mit den kleinen Bienen zu machen.

Fotos: Stadt Kierspe

