Fester Grund zum Feiern: Wilden hat neuen Dorfplatz bekommen und richtet Dorffest zur Einweihung aus

(wS/wi) Wilden 17.08.2023 | Am kommenden Wochenende lädt Wilden zu einem zweitägigen Dorffest ein, und Gründe zum Feiern hat das Dorf wahrlich genug, mit 112 Jahren Feuerwehr und 110 Jahren Posaunenchor. Der offensichtlichste Grund wird zugleich Veranstaltungsort des bunten Treibens sein: Wilden hat in den vergangenen Monaten einen neuen Dorfplatz „geschenkt“ bekommen, und seine offizielle Einweihung steht am Sonntag auf dem Programm.

„Die Neugestaltung des Wildener Dorfplatzes ist ein Paradebeispiel dafür, was möglich ist wenn unsere Gemeindeverwaltung mit einer engagierten Ortsgemeinschaft, pfiffigen Planern und zuverlässigen Bauunternehmern zusammenarbeiten kann und natürlich auch die nötigen Fördermittel erhält“, zeigte sich Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler begeistert, als er kürzlich den Platz zusammen mit Ortsvorsteherin Tina Dax, Vertretern vom Heimat- und Bürgerverein Wilden und der Feuerwehr in Augenschein nahm. Die Wildener Bürgerinnen und Bürger waren es, die ihren Wunsch nach einem attraktiven Dorfmittelpunkt ins IKEK der Gemeinde Wilnsdorf geschrieben hatten. Hinter dem Kürzel verbirgt sich das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept – ein mit Bürgerbeteiligung entstandenes Strategiepapier, in dem zukunftsweisende Maßnahmen für eine attraktive Gemeinde Wilnsdorf aufgelistet sind. Die Neugestaltung von Dorfplätzen (neben Wilden auch in Gernsdorf und Obersdorf) ist dort als wichtiges Entwicklungsziel verankert, „und den Auftrag haben wir gern umgesetzt, weil wir in Wilden sicher sein konnten, dass der Platz rege genutzt wird“, spielte Gieseler auf die traditionsreichen Dorffeste an.

Genau auf die ist der neugestaltete Dorfplatz jetzt bestens vorbereitet. Aus der einst tristen Schotterwüste ist eine attraktive und vor allem trittsichere Pflasterfläche geworden, gespickt mit allerhand cleverer Ausstattung, zählte Ortsvorsteherin Tina Dax auf: „Wir haben Bodenhülsen für unsere Mai- und Weihnachtsbäume, Strom- und Wasseranschlüsse fürs Getränkerondell, Fahrradständer, einfach alles, was wir für ein gelungenes Fest brauchen“. Natürlich wurde auch an Sitzmöglichkeiten, Beleuchtung und noch mehr Grün gedacht.

Und auch die kleinsten Einwohnerinnen und Einwohner profitieren von der Neugestaltung, denn der vorhandene Kinderspielplatz wurde direkt mit einbezogen und aufgewertet mit neuen Spielgeräten, einem Holzdeck unter den alten, schattenspendenden Ahornbäumen und einer grünen Hecke zur Einfriedung. Enorm beliebt sei die neue Schwengelpumpe und der kleine Bachlauf, konnten einige Mütter bestätigen, die just in diesem Moment mit ihrem Nachwuchs auf dem Spielplatz waren. „An warmen Tagen sind die Kinder gar nicht wegzukriegen vom Wasser“. Dass gerade dieses Element etwas Besonderes sei, konnte auch Dipl.-Ing. Volker Höfer bestätigen, aus dessen Feder der Gestaltungsplan für den Dorfplatz stammte. „Wasserspiele sind unheimlich gefragt, und ich habe mich sehr gefreut, mit diesem spannenden Auftrag betraut worden zu sein“. Umgesetzt wurde das Ganze vom Siegener Garten- und Landschaftsbauunternehmen Vlam, das nur wenige Monate vom ersten Spatenstich bis zur Bauabnahme brauchte.

Rund 332.000 Euro hat das gesamte Projekt gekostet, „nur umsetzbar, weil wir fast 250.000 Euro Fördermittel von Bund und Land einwerben konnten“, betonte Wilnsdorfs Bürgermeister. Der Eigenanteil der Gemeinde habe sich aber absolut bezahlt gemacht, fand Gieseler: „Wilden hat jetzt einen echten Dorfmittelpunkt, ein stimmiges Ensemble aus Festplatz, Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle und Kinderspielplatz“. Dem konnte Ortsvorsteher Tina Dax nur zustimmen: „Gerade weil hier alles so nah beieinander liegt, kann das eine vom anderen profitieren“. Beide freuen sich schon sehr aufs Dorffest, wenn der Platz mit Leben gefüllt wird. Das sei schließlich der größte Lohn für alle, die an der Neugestaltung mitgewirkt hätten, sagte Gieseler, angefangen von den Bürgerinnen und Bürgern über die Mitarbeitenden im Rathauses bis zu den ausführenden Planern und Unternehmern. „Und trotzdem an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank an alle fleißigen Köpfe und Hände“, war dem Bürgermeister abschließend wichtig zu betonen.

Das Wildener Dorffest zur Einweihung des neuen Dorfplatzes findet am 19. und 20. August statt. Federführend haben der Wildener Heimat- und Bürgerverein und die Feuerwehr die Orga in der Hand, unterstützt von vielen anderen Vereinen und Institutionen aus Wilden. Das Programm im Überblick:

Samstag, 19. August, ab 18 Uhr: Wilden feiert 112 Jahre Feuerwehr – mit Livemusik von KumiBrass und BlueBirds (Eintritt frei)

Sonntag, 20. August, ab 10.30 Uhr: Wilden feiert 110 Jahre Posaunenchor – mit ökumenischem Gottesdienst und Einweihung des Dorfplatzes

Die Vorfreude ist groß in Wilden, am kommenden Wochenende kann der neue Dorfplatz mit einem zweitägigen Fest eingeweiht werden. Im Vorfeld nahmen Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Giesler (vorn mitte), Ortsvorsteherin Tina Dax (2.v.l.) und Vertreter vom Planungsbüro, dem bauausführenden Unternehmen und Wildener Vereine den Platz in Augenschein.

Noch im Herbst 2021 war der Wildener Dorfplatz eine Schotterfläche.

Jetzt macht den neugestalteten Dorfmittelpunkt eine attraktive und vor allem trittsichere Pflasterfläche aus, der Kinderspielplatz wirkt viel einladender dank der neugepflanzten Hecke.

