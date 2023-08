Feuerwehr und Rettungsdienst in Kreuztal im Einsatz – Person hinter Tür

(wS/red) Kreuztal 05.08.2023 | Aktuell (12:40 Uhr) ist die Feuerwehr Kreuztal in der Marburger Straße in Kreuztal zur Unterstützung für den Rettungsdienst im Einsatz. Hier ist die Aufgabe dem Rettungsdienst Zugang zu einer Wohnung zu ermöglichen in der eine Person medizinische Hilfe benötigt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier