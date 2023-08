Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben: Polizei sucht mit Fotos nach einer Frau

(wS/ots) Siegen 17.08.2023 | Unbekannte Täter haben am 3. März 2023 in Siegen-Weidenau die Geldbörse einer 72-Jährigen gestohlen.

Die Tat ereignete sich gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt in der Känerbergstraße. Nach dem Diebstahl der Geldbörse hob eine ebenfalls unbekannte Frau an einem Geldautomaten am Siegener Giersberg eine vierstellige Summe Bargeld ab. Außerdem kaufte sie am 6. März Zigaretten. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei verliefen negativ.

Daher sucht die Kripo jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Täterin. Die Bilder der Frau gibt es unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/112662

Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - 30 bis 45 Jahre alt - schlank - schwarze Basecap - olivegrüne Jacke - dunkle Augen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.