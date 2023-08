Getränkeautomat aufgebrochen – Dieb flüchtet und wird festgenommen

(wS/ots) Siegen 18.08.2023 | Am frühen Freitagmorgen sind Kräfte der Polizei in die Hindenburgstraße in Siegen alarmiert worden. Ein Zeuge berichtete gegen kurz vor 3 Uhr von einem aufgebrochenen Automaten in einem Kiosk.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Scheibe eines Getränkeautomaten eingeschlagen wurde. Auf Videoaufzeichnungen war außerdem zu sehen, dass ein noch unbekannter Täter seine Beute in einem Mülleimer packte und flüchtete.

Im Rahmen eines anderen Einsatzes war eine Streife der Polizei gleichzeitig im Oranienpark in Siegen unterwegs. Dort entdeckten die Beamten den Mann, der zuvor den Automaten aufgebrochen hatte. Auch die Mülltonne konnte durch die Polizisten aufgefunden werden.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 50-Jährigen. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.