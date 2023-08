Goldenes Dienstjubiläum in Kreuztal: Uwe Hoffmann seit 50 Jahren in Diensten der Deutschen Post

(wS/red) Kreuztal 01.08.2023 | Uwe Hoffmann (65 Jahre alt) hat im Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Kreuztal sein goldenes Dienstjubiläum nach 50 Jahren in Diensten der Post gefeiert. Zustützpunktleiter René Schäfer aus Olpe und Abteilungsleiterin Jana Reich aus Gießen gratulierten dem Jubilar und würdigten dessen zuverlässige Arbeit und langjährige Verbundenheit zum Unternehmen.

Der berufliche Werdegang von Uwe Hoffmann, der heute als Verbundzusteller für Brief und Paket aus einer Hand im Bereich Kreuztal-Eichen tätig ist und in seinen Hobbys Gartenarbeit, Kinobesuche, Lesen und Reisen einen Ausgleich findet, begann zur Zeit der Deutschen Bundespost am 1. August 1973 als Postschaffneranwärter in Kreuztal.

Sein Großvater hatte bei der Berufswahl mit seinem Ratschlag eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt: „Briefe und Pakete werden immer verschickt, da hast du einen Beruf mit Zukunft“, sagte der Opa, und damit hatte er recht, stellte Uwe Hoffmann rückblickend fest.

Auch wenn er einen Abschlusslehrgang in Dortmund absolvierte und seine erste Verwendung nach der Ausbildung in Siegen hatte, arbeitete er zwischendurch einmal in Olpe in der Briefzustellung außerhalb und im Briefzentrum Freudenberg, wo er die Vorsortierung beaufsichtigte. Kreuztal war jedoch der Dreh- und Angelpunkt seines jahrzehntelangen Wirkens für die Post, hauptsächlich in der Briefzustellung und zeitweise auch im Paketbereich, heute in der Verbundzustellung.

Aber auch der Paketschalter sowie Aufgaben im Inneren und Fahrdienst gehörten zu seinen Stationen. Als Teamleiter trug er viele Jahre lang Verantwortung für Kolleginnen und Kollegen, wobei ihm die Integration ausländischer Neuzugänge besonders am Herzen lag.

„Der Mensch stand bei mir immer im Vordergrund“, sagt Uwe Hoffmann mit Blick auf Kundinnen und Kunden sowie Kollegen und Mitarbeiter. Seine Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft schätzen Kunden und Kollegen gleichermaßen. Als Vorgesetzter lag ihm ein fairer und transparenter Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Herzen.

Uwe Hoffmann fühlt sich wohl im Team der Deutschen Post in Kreuztal. Tolle Kolleginnen und Kollegen machen die Arbeit im Team sehr angenehm, und Herr Hoffmann möchte auch ndem baldigen Rentenbeginn bei Bedarf der Post zur Verfügung stehen.

Im Laufe der Jahre hat Uwe bei der Post sehr viele angenehme und schöne Dinge erlebt, und auch das Verhältnis zu den Kunden ist für ihn immer sehr besonders gewesen.

Uwe Hoffmann feiert sein goldenes Dienstjubiläum nach beeindruckenden 50 Jahren in Diensten des Unternehmens. Eine außergewöhnliche Leistung, die gebührend gefeiert wurde!

Inmitten seiner Kolleginnen und Kollegen wurde Uwe Hoffmann mit herzlichen Glückwünschen und Anerkennung für seine langjährige Treue und zuverlässige Arbeit geehrt. Ein Geschenk wurde ihm überreicht, begleitet von den besten Wünschen für seine Zukunft.

Und auch wir schließen uns diesen Glückwünschen von Herzen an!

