Hungerlauf am 16.09.2023 in Hilchenbach-Lützel

(wS/evg) Hilchenbach 23.08.2023 | Am 16.09.2023 findet zwischen 10 und 18 Uhr der Hungerlauf (gleich einem Sponsorenlauf) beim Skilift am Giller in Hilchenbach-Lützel statt.

Für die Läufer stehen drei Rundstrecken mit der Länge von 1,25 km; 2,5 km und 5 km zur Verfügung, die beliebig oft, fußläufig zurückgelegt werden können. Ob Joggen, walken oder spazieren, alles geht.

Seit vielen Jahren wird mit dem Hungerlauf ein christlich-soziales Projekt der Allianz-Mission e.V. unterstützt. Diesmal handelt es sich um das Projekt „Pag-Asa“ in der philippinischen Hauptstadt Manila. Dort wird Straßenkindern in den Slums der ca. 20 Millionen Einwohner umfassenden Metropole ein Zufluchtsort geboten, wo sie u. a. Essen bekommen, schlafen können und benötigte Hilfe erhalten.

Bei dem diesjährigen Hungerlauf der evangelischen Gemeinschaft Lützel handelt es sich bereits um die 12. Auflage. Bei den vorherigen Läufen gab es regelmäßig zwischen 150 und 200 Teilnehmer. Beim Hungerlauf im Jahr 2000 konnte mit 40.903,35 € der bislang höchste Betrag und im Jahr 2008 die längste Strecke mit insgesamt 3.232,5 km erlaufen werden. Insgesamt wurden so 27.042 km erlaufen und 364.105,73 € für Projekte in Mali, Tansania, Vietnam, Brasilien und auf den Philippinen gespendet.

Mehr Infos auf der Homepage hungerlauf.de