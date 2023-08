Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt – Appell zur erhöhten Vorsicht im Straßenverkehr

(wS/red) Buschhütten, 31.08.2023 | Ein Unfall ereignete sich heute um etwa 16:00 Uhr in der Mettenbach-Straße in Kreuztal-Buschhütten, als drei junge Fahrradfahrer unterwegs waren. Die drei Jungen befuhren einen schmalen Weg, der an der Hausnummer 6 endet und zur Straße führt. Während zwei von ihnen ihre Fahrräder rechtzeitig abbremsten, fuhr einer der Jungen unerwartet auf die Straße, genau in den Weg eines herannahenden Seat, gesteuert von einer PKW-Fahrerin von links.

Der 10-jährige Junge kollidierte mit der rechten Front des Kleinwagens und zog sich Verletzungen zu. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Bremsen des Fahrrads kaum funktionierten. Weder der verunglückte Junge noch seine beiden Begleiter trugen Schutzhelme. Während der Unfallaufnahme sprach eine Polizistin mit den beiden Zeugen des Vorfalls und betonte die Wichtigkeit des Helmtragens beim Fahrradfahren. Der verletzte Radfahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort in die Kinderklinik gebracht.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier