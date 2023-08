Kinderuni Siegen Herbststaffel 2023: Entdecke unser Universum

(wS/uni) Siegen 07.08.2023 | Die Kinderuni Siegen startet am 5. September in die Herbststaffel zum Thema des Wissenschaftsjahrs 2023.

„Unser Universum“ – dieses Thema durchzieht das Wissenschaftsjahr 2023 und damit auch viele Veranstaltungen an der Universität Siegen. Auch die Herbststaffel der Kinderuni Siegen dreht sich um „Unser Universum“. Vier spannende Themen rund um den Anfang des Universums, den Mars und Astronauten warten auf die Acht- bis Zwölfjährigen. Etliche von Ihnen waren im Juni bereits unter dem Mars des britischen Künstlers Luke Jerram zu Gast im Campus Buschhütten. Dort gab es Wissen und Werken – Stereofotografie und Galileo-Fernrohre mit den Teams der Physikdidaktik und Kunstpädagogik der Universität Siegen.

Die Anmeldung für die Herbststaffel ist ab sofort über die Website www.kinderuni-siegen.de möglich.

Die neuen Kinderuni-Vorlesungen im Überblick:

– 5. September, 17 Uhr, Campus Unteres Schloss (Raum US – C 116): Einer bis heute sehr aktuellen Fragestellung geht der ev. Theologe Prof. Dr. Thomas Naumann nach: „Wie ist die Welt geworden?“ Der gebürtige Görlitzer gibt Einblick in „Schöpfungsvorstellungen in den Religionen und Kulturen der Erde“. Prof. Naumann: „Schon immer haben die Menschen darüber nachgedacht, wie die Welt entstanden ist. Denn jeder Mensch weiß – wenn er ein bisschen nachdenkt -, dass wir von Dingen leben, die wir selbst nicht herstellen können. Ohne die Erde, die Luft und das Wasser könnten wir nicht mal eine Minute leben. Wie ist das alles geworden?

Wer konnte so etwas herstellen, was die Kraft von Menschen doch so deutlich übersteigt?

Darüber haben die Menschen seit Jahrtausenden nachgedacht und phantastische Geschichten erzählt.“

– 12. September, 17 Uhr, Campus Unteres Schloss (Raum US – C 116): Eine Annäherung an den Anfang des Weltalls aus Sicht eines Physikers gewährt Prof. Dr. Markus Cristinziani: „Experimente zum Urknall – die kleinsten Teilchen in Kollisionen am CERN“. Prof. Cristinziani:

„Wie ist das Universum entstanden? Was sind die Bausteine unserer Welt? Um die kleinsten Teilchen zu untersuchen, werden riesige Messgeräte benötigt. Eins der größten befindet sich 100 Meter unter der Erdoberfläche an der Grenze zwischen Schweiz und Frankreich.

Kommt mit in die Welt der kleinsten Teilchen und lernt die Experimente kennen, mit denen wir versuchen, unser Universum besser zu verstehen.“

– 19. September, 17 Uhr, Campus Unteres Schloss (Raum US – C 116): Der Mars – der rote Planet – steht im Zentrum der Kinderuni-Veranstaltung mit der Kunstpädagogin Prof. Dr. Magdalena Eckes: „Der Mars ist eine Reise wert – auch virtuell. In dieser Vorlesung wollen wir uns der Marsoberfläche und ihren Möglichkeiten in vielen Dimensionen (nicht zuletzt der dritten) annähern.

Dazu werden wir uns nicht nur in den Raum der Physik begeben, sondern auch künstlerische Bearbeitungen unserer Sicht auf den ’roten Planeten’ ansehen.“

– 26. September, 17 Uhr, Campus Unteres Schloss (Raum US – C 116): Die Sachbuchautorin Maja Nielsen ist wieder zu Gast bei der Kinderuni Siegen. Sie entführt „Mit 20 Millionen PS ins All“.

Maja Nielsen: „Es ist ein überwältigendes Erlebnis, die Erde als kleine blaue Kugel aus dem All zu betrachten. Juri Gagarin war der erste Mensch, der dies erleben durfte. Sigmund Jähn war der erste Deutsche im All. Sein jüngerer Kollege Alexander Gerst schließlich war als Astronaut auf der Internationalen Raumstation ISS – mit einem Weltraumspaziergang als Höhepunkt seiner

Mission.“ Zur Sachbuchlesung sind auch Eltern und Geschwister eingeladen. Anmeldung ab sofort über die Homepage der Kinderuni Siegen: www.kinderuni-siegen.de

Kinderuni-Kinder bauten bereits Galileo-Fernrohre mit den Teams der Physikdidaktik und Kunstpädagogik der Universität Siegen.



